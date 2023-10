Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia

La empresaria, conductora y modelo Wanda Nara confirmó hoy que tiene Leucemia, tras varios meses de rumores de su enfermedad.

Este sábado, la conductora que no había dicho hasta el momento cual es enfermedad que padece, confirmó su diagnóstico y por primera vez de le puso nombre.

“¿Qué enfermedad tenés?”, le preguntó un seguidor en la cajita de preguntas que ella activó en sus historias de Instagram.

Wanda seleccionó la opción contestar y escribió: “Leucemia. Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad. Y ahora la llamo por su nombre”.

En julio pasado, Wanda había sido internada en una clínica de Buenos Aires luego de realizarse análisis de rutina.

Si bien el nombre de la enfermedad ya había trascendido públicamente, la empresaria manejó con mucho hermetismo, todo este tiempo, lo referido a su salud y no decía que tenía.

En la misma respuesta a su seguidor, la conductora agregó: ”Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”.

Fue en el mes de julio cuando circularon los rumores de que la mediática padecía una enfermedad luego de que se diera a conocer que tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos de Palermo por presentar fuertes dolores abdominales.

El primero en filtrar el diagnóstico fue el periodista Jorge Lanata, quien había mencionado en ese entonces en su programa de radio que “hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo”.

“Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Fue internada en el Sanatorio Los Arcos, el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, esto indica una enfermedad hematológica”, había agregado al respecto.

Tras el revuelo mediático que había causado la noticia, en ese momento, la ex conductora de MasterChef había decidido sobre su salud sin ponerle nombre a la enfermedad y había anticipado que se realizaría un tratamiento en el centro Fundaleu.

Luego, en una entrevista brindada a Telefe Noticias desde Estambul, Turquía, había revelado que la noticia de su diagnóstico había sido “un shock para toda la familia, fue muy de golpe”. “Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente te juzga, piensa que si lo hablás, no es tan real”, había comentado al respecto.

Asimismo, había contado sobre el momento en que se enteró de su enfermedad: “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Un viernes terminé la grabación de MasterChef, el domingo fui a los Martín Fierro y después me hice un análisis de rutina antes de viajar. Fue un shock cuando los médicos me dijeron que no podía subirme a un avión”.

“Yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite. Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar”, había explicado en su momento.