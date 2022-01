Bailecito hot dispara rumores de romance entre Lali Espósito y un actor español

Lali Espósito es una de las solteras más codiciadas del medio, pero quizás ya no esté soltera: el fin de semana la cantante dijo presente en la fiesta Bresh de Madrid y allí coincidió con un grupo de amigos, entre los que estuvo el actor español Diego Domínguez, con el que bailó apasionadamente, despertando rumores de romance. ¿Hay amor o solo fue una noche de diversión? Nadie sabe, aunque hay más indicios de acercamiento: la artista subió en la fiesta al escenario y en primera fila estaba el actor, que la filmó y la etiquetó. “Se pudrió todo”, escribió en el video que compartió en sus redes, como un elogio a la revolución que genera la joven cada vez que alienta a su público. Eso fue solo el principio: luego vendría un video donde se los ve bailando muy pero muy cerca, y bastante hot, entre la multitud. Sin embargo, a Lali le gusta divertirse y anda sin compromisos por la vida, por lo que podría ser solo un “touch and go”, una noche de diversión que se sumará a la lista de romances rumoreados que persiguen a la argentina: en 2020 se la ligó a Miguel Ángel Silvestre, compañero de “Sky Rojo”, y luego al director David Victori, con quien la cosa sí habría pasado a mayores, al punto de que ambos viajaron juntos a Cataratas. La cantante también anduvo a puro like con el modelo español Alosian Vivancos, aunque esos rumores también se disiparon. Ahora, ¿quién es Diego Domínguez? De larga carrera actoral desde su debut en el reality show Eurojunior, en nuestro país muchos lo conocieron por su participación en “Violetta”. También interpretó el personaje de “Córdoba” en “Argentina, tierra de amor y venganza”, donde compartió largas jornadas de rodaje con Cande Vetrano, amiga íntima de Lali. Hay más conexiones: Domínguez es muy amigo de Peter Lanzani, ex pareja de Lali, aunque hace tiempo. ¿Corren los códigos?