El increíble imprevisto que tuvo Mauro Caiazza en su viaje con Jimena Barón y Momo

Jimena Barón y Mauro Caiazza se disponían a pasar unos días en Disney junto a Momo. Sin embargo, un tremendo error de cálculos por parte del bailarín hizo que tuviera que quedar varado en el aeropuerto de San Pablo, en Brasil, sin poder abordar el avión.

Ya con todo listo y las valijas despachadas, los tres se disponían a realizar el último tramo del vuelo que unía el Aeropuerto Internacional Guarulhos con el de Miami, pero Caiazza tuvo que quedarse a pasar la noche en San Pablo.

“Acá estoy, una vez más perdí un vuelo. Por suerte la aerolínea me dio una habitación zarpada, está buenísima”, contó Caiazza desde el hotel mientras que en la publicación se leía “Una vez más la cagué”.

“No pude viajar con Jime y Momo porque tenía vencida el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje bajo el Programa de Exención de Visa). Dije 'bueno, vence en agosto, genial...’ Pero no me di cuenta de que no estamos más en el 2018”, confesó.

Jimena, por su parte, arribó bien a la ciudad estadounidense y lo compartió con un gracioso mensaje: “Hola, llegué a Miami con Morrison. Mauro no pudo viajar por qué no sabía que estábamos en el 2019 y tenía la visa vencida. Pensó que estábamos en el 2018. Besis”.