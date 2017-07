The Walking Dead ya tiene final y revelan la muerte de uno de sus protagonistas

La popular novela gráfica que plantea un terrible apocalipsis zombie y en la que están basadas dos series de televisión tiene final.



Su creador lo reveló en el panel de The Walking Dead en la Comic-Con de San Diego 2017: "Pensé sobre ello hace dos o tres años, tuve una idea muy buena para un final definitivo. Desde entonces he trabajado hacia eso así que sé exactamente todo lo que va a pasar desde este momento".



De acuerdo a las declaraciones del popular autor a ComicBook, los fans de The Walking Dead no deben contar con que Rick continúe en la novela: "Lo he dicho antes, Rick no sobrevive hasta el final. Lo dije hace años así que probablemente lo olvidaste, pero anticipo que habrá más historias que contar tras su desaparición".



Por su parte, los fans de la serie televisiva de la cadena AMC podrían tener esperanza en que se modifique el destino de Rick y no se produzca su muerte, como ocurrió en anteriores ocasiones con otros personajes cuyo final estaba asegurado en la novela.