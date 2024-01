El juninense que vive en Islandia y actuó en la nueva temporada de la serie True Detective

Hace más de dos años, el juninense Pablo Frana llegó a Islandia -desde Italia- a donde viajó por cuestiones laborales. Tras un año en la isla, recibió la propuesta de aparecer en una escena en el comienzo del primer episodio de True Detective: Night Country, de la cuarta temporada de la afamada serie de 2014, que fue estrenada el domingo 14 de enero en HBO y HBO Max.

Si bien Pablo nació en Azul, se crió en Junín donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego, vivió en Palermo, en Buenos Aires. Es profesor de artes con orientación de teatro, trabaja de lo que estudió, pero también en el área de recepción de un hotel islandés.

La propuesta de True Detective

“En Islandia, en principio, no se me ocurrió el tema de la actuación, quería realmente asentarme, porque no es fácil para nada, ya que me fui un poco bajón en ese sentido, dejando familia, dejando a mi abuela, que tiene 90 años; somos una familia muy unida nosotros, y bueno, costó muchísimo adaptarme, pero tenía bien en claro que tenía que irme, tenía que probar, tenía que hacer que funcione”, dijo el actor en diálogo con Democracia.

“Así que empecé a trabajar en un hotel, y a los pocos meses, ese invierno fue el peor, no vi el sol durante dos meses seguro, y durante cuatro meses habré visto el sol dos días: amanecía a las 11.30 -en diciembre y enero- y a las tres de la tarde ya no había sol”, recordó.

La adaptación le fue un poco difícil. Luego, se tuvo que mudar a un departamento que tiene nueve habitaciones, en el cual tenía una pieza que daba a una pared, en plena temporada de invierno. “Así que fue difícil adaptarme, pero toda una experiencia que puso a prueba mi resistencia, cómo adaptarse a las circunstancias, tratar de crecer, y tratar de sacar provecho de toda situación, de sumar experiencias que me hicieran crecer precisamente”, expresó.

Luego de un año le ofrecieron estar a cargo de la recepción del hotel, pero para trabajar de noche. “Sabía que era una mala idea mía, pero era la oportunidad de dar un salto, de otra experiencia, estar al cargo de un hotel de 50 habitaciones, yo solo, así que dije que sí”, reconoció.

“Esto fue ya en el 2022, y a las pocas semanas empecé a mandar currículums para dar clases, ya que soy profesor. Pensé que ya había cumplido mi objetivo del hotel, ya que veía que no me estaban dando la oportunidad que estaba buscando, que me lo ofrecieran, así que ya empecé a buscar otra cosa”, agregó. Y al poco tiempo de aceptar el nuevo cargo en el hotel, le salió la propuesta para actuar en True Detective, a través de una agencia que lo había contratado anteriormente para un comercial.

“Mirá Pablo, hay una oferta de una serie, es la serie más grande que se va a hacer acá en Islandia, es un año y medio de trabajo acá; tenemos un personaje para vos, es chico, pero creemos que puede servir para presentarte a vos en diferentes agencias, y sería un trampolín importante para vos”, le dijeron al juninense desde la agencia.

“Cuando me dijeron que trabajaría en la serie de Jodie Foster, estaba en la cama, me senté en el piso, y le dije que sí. Me mandaron un casting, lo tuve que hacer yo solo, y no me dieron mucha información”, comentó.

Sobre el proceso de casting, el actor de 38 años describió: "Fui y me compré un sándwich en el supermercado (tenía que ser algo con un sándwich), hice tres tomas, a la directora le gustó, me dijeron que sí y listo".

La escena

“Mayonesa. Pónganle mucha, gente. No escatimen. ¿Quieren ver el producto final?”, pregunta el biofísico Molina, el personaje de Pablo Frana.

Unas pocas escenas después, la agente que interpreta Jodie Foster deduce a partir del aderezo -“parece jarabe”, dice- cuántos días pasaron desde que Molina/Frana hizo el sándwich. Su personaje, que forma parte del disparador de la trama, aparece antes de los primeros cinco minutos de programa.

Es por eso que en redes -y en su teléfono- muchos argentinos le hicieron notar lo orgullosos que estaban por su sorpresiva aparición en el estreno de TV más importante en lo que va del año. A pesar de aparecer tan solo unos segundos, su personaje tiene diálogos en inglés y español y su rostro luego se ve en fotos.

“Lo que más me sorprendió fue la organización, porque es algo del primer nivel, pero al unísono de lo gigantesco que es todo, porque es todo, la serie está ambientada en Alaska, pero se filmó íntegramente en Islandia”, declaró.

En resumidas cuentas, el rodaje fue muy tranquilo y “orgánico”. Pablo se terminó llevando muy bien con el elenco -la mayoría mujeres provenientes de Alaska, Londres y Canadá-, y hasta salió a tomar algo con todo el equipo de producción.

El rodaje

El rodaje, desarrollado íntegramente en Islandia, fue de ensueño. “Fue divertido, fue una experiencia gigante, enorme”, destacó. “Fue muy productivo desde muchos puntos de vista. Pero sobre todo desde el punto de vista humano. La humildad. Trataron igual al que dice ‘Hola’ o aparece de perfil y eso es lo que más me quedó”, afirmó.

Frana trabajó durante nueve días en un set gigante. Salvo por un par de viajes técnicos a Inglaterra, prácticamente no tuvo que moverse de su casa. Por eso pudo seguir trabajando en el hotel en el que hoy en día se gana la vida.

La directora, la mexicana Issa López, lo trató “como si fuese un actor normal. No hacía ningún tipo de diferencias”.

El día de la escena de la mayonesa Pablo tuvo que improvisar y repetir la toma ocho o nueve veces. En todas decía más o menos el mismo diálogo. Cuando decía el diálogo quienes estaban detrás de cámaras reían y le decían que siguiera “por ahí”. López, que dirigía hablando en inglés, se le acercó para darle indicaciones en su idioma nativo. Esto le sirvió para ver las cosas "desde otro lado" y terminar de pulir el tono del personaje.

“Fue muy divertido, muy ameno, no sentí ninguna presión en ningún momento. Fue realmente muy bueno”, reconoció el actor. Ese día, Pablo tenía tan solo dos horas de sueño, ya que había trabajado en el hotel durante toda la noche. Cuatro meses antes le habían ofrecido estar en la recepción por la noche y él, a sabiendas de que “era mala idea” pero sediento de aventuras, se dejó llevar por la idea de vivir una nueva experiencia y aceptó.

La producción solo le dio para que estudiara las escenas en las que finalmente aparece (más allá de alguna que otra extra que lo ayudó a ponerse en contexto). Como nunca le avisaron de qué se trataba la historia, el trabajo requirió que diera todo de sí: “Como actor te lo tenés que imaginar, poner mucho de vos. No sabés de qué va el contexto general de la escena más amplia. El contexto de hoy es este y punto”.

La llegada a Islandia

Frana recordó que se fue de Argentina a Italia, cuando terminaba el confinamiento por la pandemia allá por junio del 2021. “Me fui a hacer la ciudadanía italiana, mi hermana me estaba esperando en Italia. Estuvimos ahí unos cuatro meses y, saliendo de la pandemia, queríamos elegir un lugar para pasar una experiencia, para trabajar y uno de los primeros países que se abrió al turismo fue Islandia”, explicó.

Por eso, en noviembre del 2021, ya contratado desde Italia, “nos fuimos con mi hermana a trabajar en un hotel. Empecé trabajando en el área de desayunos, me levantaba a las cuatro y media de la mañana, entraba a las cinco y media, tenía unos dos kilómetros caminando hasta llegar al hotel”, recordó.

“Ese invierno islandés fue uno de los peores de los últimos 30 años, así que puedo asegurar que esos dos kilómetros que hice durante seis meses me replanteé mi existencia toda la vida”, expresó el juninense. “Uno de los motivos por los cuales me motivó a viajar y a hacer esta experiencia del exterior fue porque yo soy profesor de artes con orientación en teatro. Estaba dando clases en distintas instituciones de Buenos Aires y el conurbano hasta que la pandemia apareció”, indicó,

“Siempre fueron horas e iba de aquí para allá y realmente estaba bastante cansado de todo eso, con muchas horas de viaje y eso a lo largo de los años me desgastó. Y al unísono también, soy actor, hice varias publicidades en Argentina, en Chile, en Uruguay, en obras de teatro también, a lo largo de los años”, continuó.

“Sinceramente me fue cansando un poquito en cuanto a lo laboral, en cuanto a las oportunidades, y mi hermana ya me había dicho años anteriores de probar otra cosa, de salir un poquito, de ver, probar otros aires. Entonces llegó la pandemia y bueno, me fui para Junín, donde intenté encontrar trabajo, pero no hubo suerte”, sostuvo.

“Sentí que era el momento de cambiar de aire, de juntar fuerzas, y por eso tomé la decisión, junto con mi hermana Emilia que me invitó y le agradezco un montón. En junio de 2021 me fui para Italia, y luego en noviembre ya estaba en Islandia”, confirmó.

Apoyo emocional

En cuanto a dejar Argentina, “en principio fue duro. Tuve mucho apoyo de mi familia, de mi papá Charo y de mi mamá Patricia, y también tuve a mi lado mi psicóloga Alejandra. Me ayudaron todo en ese trayecto de que no afloje, que tenga la experiencia, y en ese balance siempre me acuerdo el dolor que me causaba mi abuela llorando diciendo que me extrañaba, pero que me quede acá”, expresó Frana.

“A mí eso me duele un montón, me sigue doliendo, pero bueno, tuve el apoyo de amigos. En ese balance fue muy importante el apoyo emocional que tuve de mi familia, de mis amigos y de mi psicóloga”, destacó.

Según dijo, “por lo menos un año más seguro viviré acá, pero siempre queriendo volver a Argentina. Estoy más cómodo. La adaptación ya es un poquito más fácil que el año pasado y el anteaño, que los viví con angustia. Pero uno ya se acostumbra. La familia es importante”.

Tras su actuación en True Detective, a Pablo le gustaría trabajar en su país. “¡Ojalá!”, exclama ante la posibilidad, a la vez que afirma que de momento no quiere dejar por nada en el mundo su trabajo en el hotel: “Me siento muy bien y me pone los pies sobre la tierra”.