Confirmado: los Rolling Stones preparan nuevo disco

Los incombustibles Rolling Stones están preparando un nuevo álbum de estudio, según confirmó hoy a DPA un portavoz de la banda de rock británica.

Los rumores se habían disparado después de que la semana pasada Keith Richardscolgara en su canal de YouTube una entrevista en la que contaba que volverían “muy, muy pronto” al estudio de grabación.

No obstante, el guitarrista de 73 años no quiso revelar más detalles, aunque apuntó a que podría tratarse de una continuación de su reciente disco de versiones “Blue and Lonesome”.

“El éxito de ‘Blue and Lonesome’ nos ha sorprendido de veras”, dijo Richards. En el disco, publicado a finales de 2016, la banda reinterpreta canciones de leyendas del blues como Jimmy Reed, Willie Dixon y Eddie Taylor.

Según Universal Music, grabaron el disco en apenas tres días. “Lo pasamos muy bien grabando juntos”, añadió Richards. “Veremos qué hacemos esta vez”.

Desde su fundación, en 1962, los Rolling Stones grabaron más de una veintena de discos con hits como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Brown Sugar” o “Angie”, situándose como una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos.