Netflix suma una de las series más prestigiosas de HBO

Netflix no deja de actualizar su catálogo de series y películas, manteniéndose como la plataforma de streaming más popular del país, y en el último tiempo sorprendió incorporando a su catálogo uno de los shows más prestigiosos de HBO.

Se trata de "Six Feet Under", icónica serie de HBO. Tiene 64 episodios y se estrenará en la N roja el 1 de noviembre.

Como parte de un acuerdo comercial, varios títulos como "Insecure", "Band of Brothers", "The Pacific", "Six Feet Under", "True Blood" y "Ballers" estarían disponibles en Netflix.

Sinopsis de "Six Feet Under"

"Serie galardonada con el Globo de Oro, que aborda la inusual vida cotidiana de una familia que dirige una funeraria en Los Angeles", dice la sinopsis de HBO.

La serie está centrada en los integrantes de una familia dueña de una casa funeraria en Los Ángeles. Explora la intimidad de la familia Fisher, conformada por Ruth (Frances Conroy), viuda del patriarca, y sus hijos, Nate (Peter Krause), David (Michael C. Hall) y Claire (Lauren Ambrose); quienes heredan el negocio funerario que manejaba su padre.