Oferta educativa 2021 del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 211

Presentaron las carreras 2021 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 211, con sede en avenida Dunckler 555, edificio perteneciente a la Escuela Primaria N° 2 de la ciudad de Vedia.

Las carreras que dan inicio el año próximo y en las cuales los estudiantes pueden inscribirse son: Tecnicatura superior en Enfermería, Tecnicatura superior en Acompañamiento terapéutico y Tecnicatura superior en Análisis de Sistema.

La inscripción se realiza online desde el 3 de diciembre hasta el 15 de marzo en: instituto211.blogspot.com, y en el Facebook institucional: Isfdyt Vedia, está el link para la inscripción, se elige la carrera y el formulario para hacer la inscripción, para lo cual se requiere una foto del DNI del inscripto, una foto del título o título en trámite.

Presentación

El jueves último, en horas de la mañana, la directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 211 de Vedia, Cecilia Baldassare, en un programa transmitido a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Leandro N. Alem, junto con los conductores Mariano Bagual y Fernando Girón, confirmó con entusiasmo que el Instituto contará en el año próximo con las tres carreras nuevas que fueron solicitadas y confirmadas.

De esta manera, se replicó la oferta del 2020 para que aquellos alumnos que abandonaron o no pudieron seguir la carrera este año, por distintos motivos, sean estos económicos, falta de conectividad o por cuestiones de salud, puedan recuperar lo perdido en el 2021, recursar el año y aprender mejor.

Cabe mencionar que el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 211 tiene aproximadamente 200 alumnos cursando las distintas carreras.

Nueva oportunidad



Respecto a la actividad del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret), en diálogo con Democracia, Cecilia Baldassare dijo que en general los institutos docentes habían pedido a la Provincia que se volvieran a autorizar para el 2021 las mismas carreras que se habían impulsado para este año.

“En nuestro Instituto, en el 2020 se abrieron dos tecnicaturas y para el año próximo pedimos las mismas. Esto nos va a permitir tener planes de recuperación, de recursadas, y poder hacer las prácticas que este año no se pudieron realizar por la pandemia. Al tener el primer año abierto otra vez, esas prácticas se podrán hacer de manera presencial”, manifestó la docente.

“En total, obtuvimos la aprobación de tres tecnicaturas que habíamos pedido, de tres años de duración cada una: la Tecnicatura Superior en Enfermería; Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas y la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico”, apuntó.

“A partir del 3 de diciembre y hasta el 15 de marzo, los interesados se pueden inscribir online: instituto211.blogspot.com, y en el Facebook institucional: Isfdyt Vedia, donde está el link para la inscripción, se elige la carrera y se obtiene el formulario para hacer la inscripción a través de la web”, explicó.

En cuanto a las carreras que se cursaron en el presente año, la profesora Baldassare mencionó: “En el ciclo lectivo 2020 tuvimos estas carreras, 1° y 2° año de la Tecnicatura Superior en Enfermería; 1° año de Análisis de Sistemas; 1° año de Acompañamiento Terapéutico; 2°, 3° y 4° de Educación Primaria; 3° y 4° de Educación Especial; y 2° de Tecnicatura Superior de Producción Agrícola Ganadera”.

“Casi todas nuestras carreras son a ciclo cerrado, por ejemplo, en Producción Agrícola Ganadera tuvimos la primera cohorte y luego la volvimos a abrir. Seguramente, cuando el año que viene termine la carrera no la vamos a volver a abrir, abriremos otra. No somos como los institutos de Junín o Lincoln que tienen continuidad, por ejemplo, carreras docentes no habíamos abierto estos dos últimos años porque ya se cubrió la demanda, no hay necesidad de abrirlas. Vale destacar la carrera de Enfermería, este el tercer año consecutivo que abrió la carrera, con 80 alumnos que la están cursando”, dijo.

Organización

Respecto al Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), la profesora Baldassare explicó que se están organizando mesas de trabajo en distintos lugares de la Provincia donde acuden representantes de distintos sectores productivos y educativos.

La directora manifestó que se exponen en dicho espacio las demandas de cada distrito, sea de los Centros de Formación Profesionales, de las Escuelas Secundarias y también de los Institutos de Formación Docente y Técnica.

“Empezamos a ver qué demanda había a nivel distrital, en principio, y fueron saliendo las carreras que considerábamos necesarias, por ejemplo, Enfermería, que será el tercer año consecutivo que se abre. La Municipalidad planteó una necesidad de recurso humano en la mesa distrital, entonces solicitamos la carrera, hicimos una preinscripción, en el 2019 fueron 120 los preinscriptos, quedando unos 80 que cursarán tercer año en el 2021”, dijo.

La directora del establecimiento explicó que en las mesas distritales siempre se consultan el Consejo Escolar, las jefaturas de Inspección y la Dirección de Asuntos Docentes.