Quién es Matías Martínez, el policía acusado de matar a Úrsula Bahillo

Luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven Úrsula Bahillo (18) en la zona rural de Guido Spano, partido de Rojas, las miradas se pusieron sobre su ex pareja, Matías Martínez (25), a quien había denunciado por violencia de género y hostigamiento en reiteradas ocasiones. Por el femicidio, el efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido y es el principal sospechoso de haber asesinado Úrsula.

"Ella gritó! Pidió desesperadamente ayuda, lo denunció 18 veces y se le rieron en la cara. Ella dijo 'si un día no vuelvo rompan todo', se veía muerta, que este día iba a llegar porque nunca la cuidaron, él la seguía, la amenazaba no la dejaba en paz, no podía estar tranquila nunca. La siguió, la secuestró y la mató Era una muerte anunciada", escribió Danna Villalba, una de las amigas de Úrsula, en las redes sociales.

Por otro lado, Danna Villalba publicó en Instagram que "no solo fue ella, también fue Belén quien lo denunció, el la amenazó de muerte, le apuntó con su arma delante de sus nenes pero, por suerte, Belen está viva, el violó a una nena con discapacidad, tuvo muchas denuncias de tantas mujeres que sufrieron violencia por parte de él" y agregó que "las pibas sufrieron quién sabe cuántas cosas, lo denunciaron y esperaban justicia y nunca nada, tanto ellas como Úrsula querían protección, pero se la dieron a él, lo cubren, lo cuidan a él y se ríen junto a él. Muerte al policía asesino Matías Ezequiel Martínez. Basta de matarnos".

Matías Ezequiel Martínez tiene 25 años, es oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires y se encuentra con carpeta psiquiátrica. Por estas horas, cientos de usuarios de las redes sociales comparten su foto y repudian el femicidio de Úrsula. La causa la investiga el fiscal Sergio Terrón, de la ciudad de Junín, y hoy a las 17 habrá una nueva marcha en pedido de justicia.

El Municipio de Rojas decretó tres días de duelo por el femicidio de Úrsula Bahillo y expresó las condolencias para su familia. "Acompañamos a su familia en el dolor y nos unimos al pedido de justicia de toda la comunidad Rojense. Exigimos una investigación clara y una condena firme para el culpable de este aberrante hecho".