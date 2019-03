Brindan charla sobre educación inclusiva en Rojas

Desde la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad y la Dirección de Educación informaron que el martes 9 de abril estará en Rojas Silvana Corso para brindar una charla abierta de educación inclusiva en el Centro Integrador Comunitario, a partir de las 17.30.

Profesora de Historia, directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 Rumania, del barrio porteño de Villa Real, cercano a Fuerte Apache, Silvana Corso fue seleccionada entre las mejores docentes del mundo por su proyecto institucional de inclusión educativa.

Frente a la cruda realidad de los 500 alumnos que concurren a su escuela, en su mayoría adolescentes signados por la violencia, la pobreza, la discapacidad y en un contexto de riesgo, Silvana Corso (46), se propuso ir más allá. A partir de su vivencia personal, puso en marcha un proyecto para la inclusión de chicos con discapacidades físicas y mentales en los centros educativos.

De esa manera, integró a aquellos con trastornos autistas y de desarrollo, con síndromes de Asperger, Tourette y Down; con problemas psiquiátricos como esquizofrenia y psicosis; parálisis cerebral, mielomeningocele y espina bífida o microcefalia. No se quedó quieta. No solo se capacitó sino que se convirtió en experta en el tema con diplomaturas otorgadas por Flacso, la Universidad Central de Chile y el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y una especialización en la Universidad de Salamanca, España.

Entre otros reconocimientos, fue nominada junto a otros 50 maestros, entre 20 mil postulantes de 37 países, como finalista del Global Teacher Prize de la Fundación Varkey –ONG fundada por el millonario indio Sunny Varkey-, especie de Premio Nobel de la docencia mundial que destaca a los maestros innovadores y comprometidos que desarrollan una propuesta de calidad educativa entre la población desplazada.