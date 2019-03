Realizan operativo de DNI gratis en el Centro Cultural de Rojas

El jueves 21 y viernes 22 de marzo estarán presentes en Rojas integrantes del Registro Provincial de las Personas con el objetivo de realizar, de manera gratuita, la tramitación del Documento Nacional de Identidad. El operativo se realizará en el Centro Cultural “Ernesto Sabato”, de 9 a 14.

Requisitos para hacer el trámite:

DNI 0 año: Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento. DNI padre o madre si están casados, si en caso sean solteros presentarse ambos padres con DNI. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original). El trámite es totalmente gratuito.

DNI 0 años provisorio: Acta de nacimiento, (No certificado de nacimiento). Certificado del médico original expedido por establecimiento sanitario (público o Privado). No se aceptaran certificados médicos de profesionales particulares. El certificado médico deberá contener los siguientes datos. Nombre, apellido y número de matrícula individual del menor. Firma, sello y Matricula Nacional o Provincial del Médico responsable del servicio donde el menor se encuentre internado el menor. El certificado debe incluir sello del establecimiento sanitario. Fecha de expedición del certificado no deberá ser mayor a un mes calendario al momento de su presentación ante la oficina seccional. DNI de uno o ambos padres. El trámite es totalmente gratuito.

Nuevo ejemplar menor de 5 años: El menor deberá asistir acompañado por su padre, madre o tutor exhibiendo, DNI nacional o extranjero. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original). Acta de Nacimiento, (No certificado de nacimiento).

Actualización de 5/8 años: Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento). El menor deberá asistir acompañado por su padre, madre o tutor exhibiendo, DNI nacional o extranjero. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original). Acta de Nacimiento, (No certificado de nacimiento).

Actualización de 14 años: Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento) y con DNI si lo tuviere. Como medida extraordinaria y por el término de un año desde la entrada en vigencia de la ley 26.774, la actualización de mayor se podrá efectuar a partir de los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla los 17 años de edad, sin multas ni penalidades. Luego de este pedido de transición deberá efectuarse desde los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla los 15 años de edad.

Actualización tardía - infractor: En caso que el ciudadano sea mayor de 18 años, deberá presentar acta de nacimiento con firma y sello del oficial público original y con fecha de legalización con no más de 6 meses. Presentar DNI de uno o ambos padres (original). De no poder concurrir con el DNI de padre o madre, deberá solicitar ante juzgado de paz o civil una información sumaria, abalada por dos testigo que manifiesten conocer al interesado.

Nuevo ejemplar mayores: Este trámite se realiza por declaración del ciudadano, sin documentación de respaldo. De poseer DNI, cedula o pasaporte es conveniente se presente para su escaneo.

Cambio de domicilio: Este trámite se realiza por declaración del ciudadano, sin documentación de respaldo. De poseer DNI, cedula o pasaporte es conveniente se presente para su escaneo. Reposición DNI: Este trámite se realiza debido a errores producidos por el sistema o de tipeo. La reposición será sin cargo siempre y cuando el ciudadano haga su reclamo dentro de los 6 meses de haber tramitado su DNI, de lo contrario se emitirá nuevo ejemplar de DNI el cual será arancelado.

Rectificación de DNI: Acta de nacimiento rectificada (original). Rectificación por cambio de género, ley 26734/2012 de “Identidad de Género” El ciudadano deberá presentar: Acta de nacimiento rectificada original, DNI a rectificar. Tramite sin cargo (resolución RNP 1795/2012). Rectificación por cambio de género, para argentinos naturalizados o por opción resolución RNP 493/2013 el ciudadano deberá concurrir con: DNI argentino, Formulario de solicitud de rectificación de datos de identificación que conste en el legajo de opción o naturalización en RNP con los datos, firmas del interesado y del oficial público interviniente. Tramite sin cargo (resolución RNP 1795/2012).