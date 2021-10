Pintense cosechó la primera alegría del año y visitará más confiado a Deportivo

Su primer triunfo de la temporada cosechó el pasado domingo en su estadio "Rubén E.Viale" el equipo de Atlético Pintense, al imponerse por la cuarta fecha del torneo 2021 a Atlético Roberts, por la mínima diferencia.

Los blancos que dirigió esta vez Oscar "Tuta" Torres, ante la ausencia de su DT Germán La Falce, lograron superar a los "camoatíes" que venían de ganar el clásico roberense ante San Martín y sumar, el C.A.P., sus tres primeros puntos, una semana antes de visitar al entonado Deportivo Pinto, en otra edición del derby local, a jugarse este domingo 17 en el estadio "Luis Dallocchio" de los azules.

Empezó mejor el conjunto albo y antes de los dos minutos tuvo una acción favorable con un remate de Mariano Ugartemendía que cruzó la valla y nadie pudo empujarla al fondo de las mallas.

El conjunto visitante, que apostó a los pelotazos y a las jugadas con pelota parada, sufrió el gol de la apertura a los 16 minutos, el que a la postre sería el único tanto del encuentro dominical.

Buena acción de Fausto Guagnini con desborde y centro, que rechazó a medias Emanuel Insúa, el balón le quedó al germaniense Lucas Quinteros y el zurdo hizo una de sus habituales jugadas individuales, a pura gambeta y calidad.

Eludió a un par de defensores y remató al gol en el arco que da a calle Ricardo Gowland, haciendo estéril el esfuerzo del arquero Juan Luis Lablunda para que festeje la hinchada de Pintense.

A partir de allí, el elenco local se tranquilizó, esperó bien parado a Atlético Roberts en un partido que fue chato, con pocas situaciones de riesgo ante las vallas, muy cortado y peleado en todos los sectores, con faltas por ambos lados que hicieron trabajar bastante al árbitro villeguense Diego López y a sus asistentes.

Ya en el complemento, la tónica del partido siguió siendo similar, buscando Pintense liquidar el pleito con la habilidad de Quinteros, el trajinar de Franco Patiño y Mariano Ugartemendía, más el aporte de los ingresados Mario Magallanes y Gastón Secuela, junto a Santiago Ávalos.

Antes de irse reemplazado por Gastón Inacio, en el minuto 35 del complemento, el citado Ávalos se fue sin marcas desde media cancha, quedó cara a cara con el arquero Lablunda, quien lo esperó haciendo "la de Dios", quedándose arrodillado, y cuando el delantero local remató, el "1" visitante.

La visita, que siguió apostando a los centros y pelotazos, inquietó en los últimos minutos con dos acciones de peligro.

Una de ellas, con una llegada al fondo del lateral Godoy, quien remató al primer palo y motivó una buena tapada del arquero linqueño del C.A.P., Alex Lozano, quien también debió trabajar con un remate de media distancia de Lucero, que abortó bien el cuida palos de los albos.

Así llegó el final del cotejo, con un justo y apretado triunfo de Pintense, para llegar bastante más motivado al partido de este domingo 17, como visitante ante los "primos" de Deportivo Pinto.

Arbitro Diego López (de la Liga Villeguense de Fútbol) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Alex Lozano; Ulises Clavería, Tomás Elías Ramos, Franco Benavídez y Samuel Barrera; Nicolás Romero (Mario César Magallanes), Franco Patiño, Fausto Guagnini (Gastón Secuelas) y Mariano Ugartemendía; Lucas Quinteros y Santiago Ávalos (Gastón Inacio). D.T.: Oscar Torres. Sup.: Agustín Isidoro, Lucas Gabriel Quiroga, Leandro Contreras y Gino Viola.



ATLÉTICO ROBERTS: Juan Luis Lablunda; Claudio Godoy, Emanuel Insúa, César García y Emilio Javier Godoy; Facundo Flamini, Maico Alejandro Rodríguez y Federico Lucero; Lautaro Moisés Godoy, Eduardo Godoy y Matías Lucero. D.T.: Carlos Nicolás Verón. Sup.: Agustín Astiz, Juan Manuel García, Brian Donofrio, Pedro Francisco Alifano, Luciano Franco y Jonathan Insúa.

EN DIVISIONES INFERIORES

También Pintense y Atlético Roberts jugaron en tres categorías de inferiores, el sábado en el estadio "Rubén E. Viale", y en décima, empataron 0 a 0, formando el C.A.P. de esta manera:

Tobias Pérez; Federico Puerari, Gastón Ferreyra, Juan Martínez, Agustín Merodio y Bautista Tejeda; Santino Villegas, Santiago Raelle, Gaspar Magallanes, Bautista Cabrera y Manuel Roselló. Luego entraron Tobías Medranda, Santino Azcurra, Bautista Velázquez y Nicolás Sánchez. D.T.: Marcelo Cruzate.

En novena, Pintense se impuso 2 a 0, con goles de Sebatián Phengphá y de Gastón Correa, formando los blancos como sigue:

Isaías Larrayoz; Renzo Dovigo, Thiago Argüello, Agustín Belén, Nereo Videla y Valentino Valenza; S. Phengphá, Emanuel Martínez, Bautista Olivera, Eliseo Cufré y Gastón Correa. Luego ingresaron Gonzalo Bergara y Nahuel Espíndola. D.T.: Francisco Gómez.

También Pintense triunfo en séptima, 2 a 0, con anotaciones de Pedro Farotto y Tomás Cabrera, formando el C.A.P. de esta forma, bajo arbitraje de Alejandro Sosa:

Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Andrés Ruffini Jáuregui, Tobías Basualdo, Lautaro Acosta y Santino Tamburri; Gino Amado Viola, Ramiro Móbbili, P. Farotto, Nicolás Banegas y T. Cabrera. D.T.: Oscar Torres. Sup.: Joaquín Argüello, Abraham Mamut, Jonatan Aguiar Cabrera, Ulises Barker, Jano Ramallo y Claudio Mendoza.

EL RESTO DE LA CUARTA JORNADA

En los restantes encuentros de primera división, el líder e invicto Argentino de Lincoln superó con esfuerzo y por 3 a 2 a San Miguel, quedando solo al tope ya que El Linqueño quedó libre.

Francis Zaldúa adelantó a los perdedores, lo empató el chaqueño Emanuel Barboza para Argentino y nuevamente paspó a ganar San Miguel con tanto de Federico Pereyra. Pero con los goles de Gerónimo de las Heras y del centro delantero Diego Palacio, el equipo argentinista que dirige Juan Carlos Gho venció 3 a 2.

Por su parte, la Academia Javier Mascherano sumó tres valiosos puntos como visitante al vencer 2 a 1 a Juventud Unida de Lincoln, con los goles de Joaquín Otero y Brandón Varela para el vencedor y de Agustín Moreno para los juventinos.

Como local, C.A.S.E.T. de El Triunfo (goles de Juan López y Diego Cuadro) dio cuenta de Atlético Bayauca (tanto de Ledestre) por 2 a 1 y empataron 1 a 1 Deportivo Arenaza (Braian Vicente su gol) Atlético Pasteur (lo igualó Rodrigo Sosa).

Con estos resultados, lidera Argentino con puntaje ideal, 12 unidades como producto de cuatro triunfos, seguido por El Linqueño (un partido menos) y Deportivo Pinto.

La Academia Mascherano (otro elenco que ya quedó libre) suma 7, Atlético Bayauca y Atlético Roberts acumulan 6; Atlético Pasteur (jugó tres) tiene 5; Deportivo Arenaza 4; San Miguel (ya tuvo jornada libre), Pintense, C.A.S.E.T. y San Martín de Roberts suman 3; y no tiene puntos Juventud Unida de Lincoln.

Por la quinta fecha, además del clásico Deportivo Pinto-Atlético Pintense, jugarán:

Atlético Pasteur vs. San Martín (R); Argentino vs. El Linqueño, en duelo de invictos; Atlético Roberts vs. C.A.S.E.T.; Atlético Bayauca ante San Miguel; y Academia Mascherano vs. Deportivo Arenaza, quedando libre Juventud Unida.

Las inferiores juventinas jugarán ante Villa Francia, cuyas formativas vienen de perder el sábado ante El Linqueño, 2 a 0 en octava; y 2 a 1 en décima categoría.