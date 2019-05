Atractivo empate deparó el encuentro que jugaron Deportivo Pinto y Atlético Roberts

La gris y lluviosa tarde del domingo no fue impedimento para que Deportivo Pinto y Atlético Roberts brindaran un entretenido y emotivo encuentro en el estadio “Luis Dallocchio” de nuestra ciudad, por la sexta fecha del campeonato “Apertura” de fútbol “90° aniversario del Club Juventud Unida de Lincoln”, que organiza la Liga Amateur de Deportes.

Los “camoatíes”, que habían quedado libres en la jornada anterior, se habían puesto en ventaja, el “Depor” pasó a ganarlo 2 a 1 y finalmente los visitantes llegaron al empate 2 a 2, todos los goles en el primer tiempo.

El intenso partido tuvo tres expulsados, ya que vieron la tarjeta roja Esteban Píriz de los anfitriones y los visitantes Joaquín Irusta (por protestar, estando en el banco de suplentes) y Juan Sandoval.

El “Depor” venía de ganarle sobre el final del encuentro, también en su cancha (por cambio de localía) a Argentino de Lincoln –con gol de Juan Manuel Malvassora-, sigue con su andar irregular mientras aún espera el fallo del partido que perdió 2 a 0 ante Pintense y en el que reclamó los puntos, por presunta mala inclusión del jugador del C.A.P., Carlos Mansilla.

El cotejo empezó con buen ritmo y luego de algunos intentos del "Depor", con remates de Franco Barnetche, Sebastián Pajón (de tiro libre) y de Juan Malvassora que complicaron al arquero del C.A.R., Atlético comenzó a hacer pie y se puso en ventaja promediando la etapa inicial.

Iban 22 minutos cuando Eduardo “Kanky” Díaz anotó el gol de la apertura para los dirigidos por Carlos “Nico” Verón, en el arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI.

Tras un buen pase al claro de Federico Lucero a Juan José Sandoval, este dominó y prolongó para Nicolás Godoy, quien se acomodó y mandó preciso centro, que el buen delantero de los albiazules mandó al fondo de los piolines con certero toque.

Lo empató rápido Deportivo Pinto, a los 26´. Tras una pelota que cayó al corazón del área huésped, casi la mete Juan Manuel Malvassora y se produjo un toque en la mano de un defensor visitante, que vio el asistente Jorge Pérez y la árbitro Rocío Melo sancionó el penal.

Lo ejecutó Andrés Mc Cormick y con disparo a la izquierda de Emiliano Gutiérrez, quien fue al otro palo, puso el 1 a 1 parcial.

A los 29´, un tiro libre ejecutado por Sebastián Pajón exigió al "1" visitante, quien debió volar y extremar recursos para mandar el balón al tiro de esquina.

Y a los 30´, Sebastián Pajón le sacó lustre a su botín zurdo y con un exquisito remate de tiro libre puso en ventaja a los orientados por Maximiliano Leonardi, con un gol de buena factura.

No se quedó con el vuelto el conjunto robertense, ya que luego de un tiro libre de Eduardo Díaz que terminó yéndose al córner, vino el remate desde la esquina, se generó un rebote y la pelota le quedó a Nicolás Godoy, quien con un zurdazo mandó el balón al fondo de los piolines, a los 32 minutos, y todo quedó como al principio, empatados 2 a 2 en un primer tiempo con cuatro goles y mucho ritmo y emociones.

Antes del final de la etapa de ida, a los 43´, maniobró con habilidad "Seba" Pajón y sacó un gran remate, que terminó mandando al tiro de esquina el portero huésped y enseguida, el que exigió fue Juan Manuel Malvassora, quien casi manda a los azules al descanso arriba en el marcador, pero no pudo ser.

En el complemento, decayó el ritmo, los dos equipos parecieron sentir el esfuerzo de 45 minutos con mucho desgaste en un terreno pesado por la lluvia caída, y todo se hizo más pausado, por ambos lados.

Un buen remate de Andrés “Pilín” Mc Cormick que dio en el travesaño y por el otro lado un shot de Federico Lucero que exigió a Tobías Ochoa (quien realizó una gran tapada), fueron las principales jugadas de riesgo promediando el segundo período.

Posteriormente, una gran doble tapada realizó para salvar a su valla el juvenil cuidapalos del "Depor", Tobías Ochoa, ante remates de Eduardo Díaz y Lucero y tras esta acción, que terminó el tiro de esquina, cuando vino el córner, cabeceó Diego Artaza y en la línea salvó Kevin Sosa, lo que era el tercer gol y posible victoria de los "camoatíes".

En los minutos finales, se “picó” el partido, hubo algunas jugadas con roces y pierna fuerte, más discusiones, lo que derivó en las expulsiones de Esteban Píriz en Deportivo Pinto y de Juan José Sandoval y Joaquín Irusta (protestó desde el banco de suplentes) en la visita.

Tras los minutos que adicionó la juez Rocío Melo, llegó el pitazo final y los dos equipos no quedaron conformes con el resultado, ya que ambos dejaron dos puntos en el camino en un certamen que está muy peleado en los puestos de arriba



LA SÍNTESIS

A las órdenes de Rocío Melo (fueron sus asistentes Jorge Pérez y el germaniense Darian Roldán), así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez, Facundo Martín Camarero y Franco Barnetche (Gaspar Compagnucci); Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra (Juan Boris Silva), Sebastián Pajón (Federico Ismael) y Andrés Mc Cormick; Esteban Píriz y Juan Manuel Malvassora. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Tobías Carrizo, Benjamín Leonardi y Martín Pérez.

ATLÉTICO ROBERTS: Emiliano Gutiérrez; Claudio Godoy, Franco Vicente, Cristian Gómez y Emilio Godoy; Nicolás Godoy, Diego Artaza y Juan José Sandoval; Federico Lucero, Eduardo Díaz y Santiago Perujo (Hernán Florido). D.T.: Carlos Verón. Sup: Kevin Lumbreras, Nicolás Romero, Emmanuel Insúa, Facundo Flamini, Joaquín Irusta y Juan Martín Lora.