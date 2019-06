Pintense saboreaba una importante victoria, pero en el final se lo empató Atlético Roberts

Tras mucho batallar, sin sobrarle nada pero poniendo todo, el primer equipo del Club Atlético Pintense estaba logrando un gran triunfo en la visita al estadio "Pedro Martín Gutiérrez" del Club Atlético Roberts, donde visitó al fuerte elenco que dirige Carlos Alberto Verón, campeón de la temporada 2018 y subcampeón del recientemente finalizado "Apertura" 2019 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes con sede en Lincoln.

Por la primera fecha del certamen "Clausura", el C.A.P. se había puesto dos goles arriba de los "camoatíes" locales pegando en los momentos justos durante el segundo tiempo, pero en los siete excesivos minutos de descuento que otorgó el árbitro Pedro Irusta, dos tantos de Nicolás Verón, anotados con remate de pelota parada (el primero de penal y el segundo de tiro libre en la última acción del encuentro), dejaron a Pintense con dos puntos menos, debiéndose conformar con un empate cuando parecía sellada una victoria que, sin dudas, era la sorpresa de la jornada inaugural del segundo campeonato del año.

Los locales, pese a arrancar con viento en contra, salieron a presionar al rival y a ser protagonistas para tratar de borrar de entrada la desazón generada por la pérdida, en las dos últimas fechas, del torneo anterior a manos de El Linqueño, quien se lo arrebató de atropellada.

Pero Pintense, con la experiencia en medio juego de los "eternos" Pedro Francisco Alifano y Luis Alberto Sullings, y de Francisco Gómez en su nueva función de primer zaguero central, más un seguro Pablo Héctor Maffía en la valla, aguantó bien parado y, cuando pudo, pese a jugar sin delanteros de punta, buscó llegar al arco defendido por Emiliano Gutiérrez.

Lo hizo con las ganas de los pibes Nicolás Romero, Mariano Ugartemendía y Agustín García (este siempre con buen manejo del balón) pivoteando por delante de los citados Sullings y Alifano y del volante de marca, el capitán Franco Patiño, con el segundo central Matías Basualdo y los laterales Juan P. Toledo y Samuel Barrera acercándose a colaborar con el "5" a la hora de cortar juego y esperar en su propio campo de juego, siempre sin desordenarse.

Las mejores chances de gol de los iniciales 45 minutos igualmente las tuvo Atlético Roberts, una de ellas a los 33 minutos, con un disparo de Maximiliano Benavídez que dio en uno de los postes de la valla del blanco, el rebote fue tomado por Federico Lucero, cuyo disparo dio en un zaguero del C.A.P., y le quedó a Nicolás Verón, quien terminó rematando afuera, con la valla a su disposición.

Diez minutos más tarde, luego de una buena acción personal de Maximiliano Benavídez por izquierda, la jugada continuó con buen toque al claro para Lucero y este no puede definir con eficacia desde buena posición, cuando parecía que llegaba el primero, señalando poco después el juez Pedro Irusta el final de la etapa inicial.

Cuando reanudaron, los dos equipos siguieron con su mismo planteo y un golazo del "flaco" Luis Sullings le permitió a Pintense ponerse arriba en el tanteador, a los once minutos. Con un soberbio remate de media distancia, quien lució la casaca "9" de los albos colgó el balón en un ángulo de la valla de Emiliano Gutiérrez, aprovechando una distracción de la retaguardia albiazul tras un balón que cayó a espaldas del segundo zaguero central local, Franco Vicente.

Atlético sintió el golpe y dos minutos más tarde, pudo aumentar cifras el juvenil Nicolás Romero, pero se demoró en definir y salvó un defensor local, siendo poco después reemplazado por Fausto Guagnini, quien le otorgó aire fresco al ataque de los de nuestra ciudad, junto a Samuel Videla, quien reemplazó a Agustín García sobre la media hora.

Y a poco de ingresar, a los 32 minutos del segundo parcial, Videla puso el 2 a 0 que parecía darle el triunfo al C.A.P. Mariano Ugartamendía recibió un perfecto pase filtrado de Pedro Alifano, desbordó y en buen momento mandó centro al corazón del área, que "Videlita" mandó al fondo de los piolines.

Enseguida, Germán La Falce mandó a la cancha a Tomás Cabrera por el exausto Luis Sullings, mientras Atlético Roberts desató una furiosa ofensiva, alentado por su gente, tan sorprendida como los jugadores del "camoatí" por el buen planteo y eficacia de la visita, que aprovechó al dedillo dos de las chances que creó y se estaba llevando tres puntos de oro.

A los 42´, renacieron un tanto las esperanzas de los albiazules anfitriones, cuando el juez Irusta sancionó penal tras una dudosa falta a Godoy y de la pena máxima se encargó el talentoso Nicolás Verón, con disparo a la derecha de Pablo Maffia, quien fue a ese palo pero no pudo desviar el shot.

A los 45´, llegó un córner bien cerrado que no alcanzó a conectar por el segundo palo Nicolás Godoy y enseguida, el árbitro dio siete minutos de descuento, demasiados por las pocas demoras que hubieron en los 90´ reglamentarios.

A los 48´ volvió a tenerlo "Nico" Godoy pero cabeceó elevado, pocos segundos más tarde Pablño Maffía atrapó un centro-shot "venenoso" y a los 50´, Franco Vicente quedó cara a cara conel portero de Pintense pero se perdió el empate.

Y la paridad definitiva llegó en la última acción del partido, tras una falta que sancionó Irusta y que reclamaron mucho los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del blanco, porque se dejó caer el delantero local ante un leve toque desde atrás y por los minutos adicionados, que muchos creían ya cumplidos.

La notable pegada de Nicolás Verón le permitió poner el 2 a 2 agónico con un disparo que se metió en el segundo palo de la valla defendida por Maffía, quien pese a su esfuerzo no pudo imperdir la concreción del tanto, tras el cual llegó el pitazo final del árbitro y se generaron algunas escaramuzas entre jugadores de ambos elencos y de los futbolistas de Pintense con fuertes reclamos al juez y sus colaboradores. La visita se fue "masticando bronca" y espera la revancha en el clásico del domingo 30, ya que el C.A.P. recibirá ese día a Deportivo Pinto en el estadio "Rubén E. Viale".



SÍNTESIS DEL ENCUENTRO

Fueron amonestados durante el encuentro los jugadores Lucero, C. Gómez Sandoval y Verón, de Atlético Roberts, y Patiño, Toledo, F. Gómez, Guagnini, Cabrera, Ugartemendía, Basualdo y Barrera de Pintense.

Arbitró Pedro Irusta (secundado desde las bandas por Javier Martínez y Emiliano Pereyra, este último uno de los líneas asistentes del polémico partido de la semana anterior, en octava división, entre Argentino de Lincoln y Pintense), y así formaron los equipos:

ATLÉTICO ROBERTS: Emiliano Gutiérrez; Claudio Godoy, Franco Vicente, Cristian Gómez y Emilio Godoy; Maximiliano Benavídez, Juan José Sandoval (Emilo Gutiérrez) y Nicolás Verón; Nicolás Godoy, Federico Lucero y Eduardo Díaz. D.T.: Carlos Nicolás Verón. Sup.: Kevin Lumbreras, Emanuel Insúa, Facundo Flamini, Nicolás Romero, Axel Esper y Juan Martín Lora.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Juan P. Toledo, Francisco Gómez, Matías Basualdo y Samuel Barrera; Mariano Ugartemendía, Franco Patiño, Nicolás Romero (Facundo Guagnini), Luis Alberto Sullings (Tomás Cabrera), Pedro Francisco Alifano y Agustín García (Samuel Videla). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Joaquín Argüello, Santiago Ramírez y Nahuel Algarbe.

LA OPINIÓN DE PABLO MAFFÍA

Al cabo del encuentro, el experimentado arquero de Pintense, Pablo Héctor Maffía, señaló:

"Hicimos un partido inteligente, porque no podíamos jugarle de igual a igual a Atlético. Los esperamos, con un golazo lo pasamos a ganar, en una réplica nos pusimos 2 a 0, pero no pudimos aguantarlos. El árbitro dio mucho descuento y el primer gol no fue foul penal, tal vez haya sido falta una jugada anterior. Nuevamente nos terminaron perjudicando mucho, como viene ocurriendo desde hace varias fechas. Nosotros trabajamos mucho en la semana, le ponemos esfuerzo y los árbitros vienen y te arruinan todo en pocos minutos", dijo como corolario el cuidapalos de Pintense.