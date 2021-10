Sarmiento de Germania ganó en la visita a Christophersen

Un buen triunfo como visitante cosechó en la visita a Defensores de Christophersen el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania, por la octava fecha del torneo oficial 2021 de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

Los dirigidos por Oscar Alberto Cabrera se impusieron 3 a 1 a los santafecinos, luego de un primer tiempo parejo (terminó 0 a 0), de ida y vuelta y no muy bien jugado, especialmente por el pésimo estado del campo de juego.

En el segundo período, casi todo su desarrollo fue favorable a los verdes de nuestro Distrito, quienes se pusieron en ventaja con gol del delantero juninense Sebastián Fernández, tras una buena jugada del ataque huésped.

En un descuido defensivo de SSG, empató Defensores por intermedio de Jesús Benítez, pero los germanienses no se desesperaron y pasaron a ganar nuevamente a través del propio "Seba" Fernández y eso tranquilizó mucho más a los de Cabrera.

El ingresado Braian Rodríguez dio cifras definitivas al marcador en favor de Sarmiento, que así sumó tres valiosos puntos en su lucha por ubicarse entre los cuatro primeros de la fase clasificatoria y animar las semifinales en busca del título de campeón.

Así formaron los equipos, bajo arbitraje de Miguel Morales:

DEFENSORES: David Montiel; Julián Herrera, Iván Rojas, Ricardo Enrique, Lionel Leiva y Germán Salas; Facundo Basualdo, Mariano Monzón (Alejandro Aguero), Nahuel Leiva (Jesús Benítez), Julián Tiseira, Diego Montes y Lisandro Miranda. D.T.: Lisandro Miranda. Sup.: Luis Algarbe, Jorge Moniel, Alexis Depetri, David Badarini y Franco Fleitas.

SARMIENTO (G): Lucas González; Diego Cabrera, Cristian Galante, Oscar Alberto Cabrera y Walter Rizzo; Santiago Zani, Ramiro Echarri y Adrián González (Franco Valdez); Mauricio Torres (Mario Castañeda), Sebastián Fernández y Agustín Benavídez (Brian Rodríguez). D.T.: Oscar Cabrera. Sup.: Luis Chora, Martín Echenique, Darío Alcaraz y Oscar Manessi.

En el preliminar de Segunda división igualaron 0 a 0 y Sarmiento de Germania alistó este equipo:

Santiago Belauzarán; Facundo Vilchez, Dilan Ferreyra, Antonio Oliva, Axel Bucci (Carlos Gómez) y Agustín Antolín; Fabricio Ibarra (Franco Varela), Santiago Gñosso, Alexis Echegaray (Pablo Verggini), Benjamín Mendoza y Ezequiel Bianchi (Franco Valdez). D.T.: O. Cabrera. Sup.: Luis Chora y Mauro Benetti.

Abriendo la programación del pasado domingo en Christophersen, los Senior de Defensores le ganaron 4 a 2 a los veteranos de Sarmiento de Germania.

Bruno Fontanini (2) y Fernando Acevedo (2) marcaron los goles de los santafecinos y Luis Arias y Gustavo Llano los de Sarmiento de Germania.

MÁS RESULTADOS Y LAS POSICIONES

En los restantes partidos de Primera división, estos fueron los resultados registrados:

El líder e invicto Sarmiento de Vedia vapuleó a River de San Gregorio, ganándole 11 a 0; Leandro N. Alem 1 vs. Ancalú de San Gregorio 0; Atlanta de Vedia 2 vs. Yrigoyen de Alem 1; Matienzo de Alberdi 3 vs. Huracán de Diego de Alvear 0 y Juventud Unida de Alberdi 0 vs. Deportivo Alberdi 1.

Lidera Sarmiento de Vedia, 22 puntos; Leandro N. Alem le sigue con 18; Matienzo y Deportivo Alberdi, 15; Ancalú, 14; Sarmiento de Germania y Atlanta de Vedia, 11; Juventud Unida,10, Yrigoyen, 8; Defensores de Christophersen,6; Huracán de Diego de Alvear 5 y cierra River Plate, sin unidades.

Los otros resultados en Segunda división fueron éstos:

Leandro N. Alem 1 vs. Ancalú de San Gregorio 4; Atlanta de Vedia 2 vs. Yrigoyen de Alem 1; Matienzo 1 vs. Huracán 2; Juventud Unida de Alberdi 1 vs. Deportivo Alberdi 1 y Sarmiento de Vedia 5 vs. River Plate 2.

Encabezan las posiciones Sarmiento de Germania y Sarmiento de Vedia, con 17 unidades, escoltados por Ancalú, con 16; Deportivo Alberdi y Defensores tienen 15; Atlanta de Vedia, 14; Matienzo, 12; Huracán, 8; Juventud Unida,4 y cierran con un punto Yrigoyen de Alem y River de San Gregorio.

En Seniors, además jugaron:

Matienzo de Alberdi 0 vs. Huracán de Diego de Alvear 2; Juventud Unida de Alberdi 0 vs. Deportivo Alberdi 0; y Sarmiento de Vedia 6 vs. River de San Gregorio 0.

Encabeza la tabla Sarmiento de Vedia, con 17 puntos; Defensores tiene 14; Matienzo, 11; Ancalú y Huracán suman 10; Juventud Unida 9; Atlanta, 8; Sarmiento de Germania, 6; Deportivo Alberdi 5; y River Plate de San Gregorio, un punto.

La novena fecha, a jugarse el domingo 24 (este domingo no habrá actividad, por la fiesta del Cordero en Alberdi), tiene estos partidos previstos:

Sarmiento de Germania espera al líder e invicto, Sarmiento de Vedia; Deportivo Alberdi recibe a Leandro N. Alem; Huracán ante River Plate; Yrigoyen de Alem vs. Juventud Unida; Ancalú ante Matienzo y Atlanta vs. Defensores de Christophersen.