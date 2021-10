Deportivo Pinto triunfó en el difícil estadio de San Martín de Roberts y llega afilado al clásico

Un importante triunfo como visitante cosechó el domingo pasado en el estadio de San Martín de Roberts -tercero consecutivo- el primer equipo de Social y Deportivo General Pinto, imponiéndose 2 a 0 con tantos que anoto el talentoso volante Eric Véliz, uno en cada etapa.

Los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo sumaron esta victoria a las anteriores logradas ante Juventud Unida de Lincoln (como visitante por la segunda fecha, tras perder en la primera ante la Academia Mascherano) y de local frente a Deportivo y Social Arenaza y asi, llegan entonados el clásico por la quinta fecha ante Pintense, a jugarse el próximo domingo 17 en su estadio "Luis Dallocchio".

Buen planteo del "Depor" para cortar el juego de "Sanma", con el aporte de Veliz y Gerónimo Sierra en la recuperación, el talento y la calidad de Sebastián Pajón y Maximiliano Martínez para crear, y la peligrosidad de Lucas Jaimes y Nocolás Ariel Martínez en ataque, más una defensa firme y un arquero seguro.

Los azules jugaron a su ritmo el partido, no dejando que Damián Constantino y Santiago Pose omen mucho el balón para habilitar a Hernán Florido y al peligro Juan Manuel Malassora (Ex Deportivo) en ataque y así, casi no inquietó el local.

Por el contrario, cada arranque en habilidad de Pajón, la peligrosidad del "tucumano"Jaimes, los remates de "Maxi" Martínez y las llegadas por sorpresa de Véliz en ataque, eran una luz roja de alerta para la zaga local.

Y no extrañó que -luego que Jaimes fallara desde buena posición a los 37', rematando desviado, se produjera la apertura del marcador a los 39' de la etapa de ida, tras una buena jugada personal de Pajón a la que le puso rubrica y grito de gol Eric Véliz.

Deportivo se tranquilizó aún más y por el contrario, San Martín, que venía de perder 1 a 0 el clásico local ante Atlético Roberts, comenzó a desesperarse, en los minutos finales del primer tiempo y en el arranque del complemento.

Siguió sin encontrarle la vuelta al partido el conjunto de Leonardo "Goyo" Benavídez, los minutos se fueron consumiendo y Pajón seguía haciendo de las suyas. En una de esas acciones, "Seba" dejó solo a Jaimes, pero el remate del "tucu" fue tapado por el arquero Gonzalo García, a los 26', poco antes que el delantero e fuera lesionado.

Ya con Deportivo esperando un poco más atrás los tibios embates de San Martín, luego de uan carga que casi termina en gol para el dueño de casa (tras un shot de Yonatan García), recuperó el balón la defensa del C.S.D.G.P., la pelota le llegó a Eric Véliz y el volante sacó un remate desde más de cuarenta metros.

El esférico se terminó metiendo por encima del arquero García, quien estaba adelantado, y golazo para asegurar el triunfo de Deportivo, cuando se cumplían 39 minutos.

Antes del final, Gonzalo García salvó el tercero en el arco del "Matadero" ante un remate del ingresado Facundo Ramallo y el domingo terminó aún peor para San Martín por las expulsiones postreras de Yonatan García y del ex Deportivo, Damián Constantino.

Un éxito muy festejado en suma para el "Depor", en un terreno dificil y, según dijo el técnico Alberto Ocampo al finalizar el match, ante "Un rival duro, que llegaba 'herido' por perder el clásico. Logramos tres puntos importantes y creo que el primer gol fue clave para el desarrollo y lo aseguramos con el segundo, convertido por un jugador de otro nivel (por Véliz), cuando nos estaban presionando luego que falláramos un par de contras", señaló el "Ratón".

A propósito de Véliz, el autor de ambos tantos destacó que "Estamos contentos porque ganamos un partido clave para estar arriba. Fuimos sólidos aunque no arrancamos bien y nos acomodamos luego del primer gol", dijo.

Finalmente, sobre el segundo tanto, expresó que "Ya lo había visto adelantado al arquero, le pegué por arriba y por suerte entró", completo quien junto a Pajón fue pieza clave en el triunfo de Deportivo en Roberts.

A las órdenes del árbitro Javier Esnaola, así formaron el domingo:

SAN MARTÍN: Gonzalo García; Ignacio Andurán, Ignacio García, Teo Aliberto (Yonatan García) y Julián Almada; Santiago Pose, Tomás Richieri, Tomás Merchán y Damián Constantino; Hernán Florido y Juan M. Malvassora. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Federico Lacunza, Leandro Gómez, Hernán Lugones, Diego Artaza, Mateo Di Paoli y Tomás Barbero.

DEPORTIVO PINTO: Antonio Carreras; Lautaro Borao, Martín Moreno, Kevin Sosa y Esteban Píriz (Paulo Uriel Clavería); Gerónimo Sierra, Eric Véliz (Facundo Martín Camarero), Sebastián Pajón (Facundo Ramallo) y Maximiliano Martínez; Lucas Jaimes (Silvio Fabián Oliva) y Nicolás Ariel Martínez (Tomás Balesio). D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Ignacio Píriz y Matías Magallanes.

EN INFERIORES

San Martín y Deportivo Pinto también se enfrentaron en tres categorías formativas y en décima, los de Roberts ganaron 3 a 1, formando el "Depor" como sigue, bajo arbitraje de Pedro Irusta:

Augusto Parra; Juan Ferro, Tiziano Aluize, Alex Macucho, Emanuel Medina y Joshua Quiroga; Benjamín Martínez, Augusto Ramos, Tomás Gusmerini (autor del gol), Lautaro Gusmerini y Pedro Santichia. D.T.: Gustavo Barrera. Sup.: Axel Ferreyra, Sebastián Blanco, Federio Ciucci, Faustino Secuela, Bautista Barrera y Benjamín Zalazar.

En séptima, bajo arbitraje de Alejandro Sosa, Deportivo se impuso 1 a 0, con gol de Gonzalo Lavítola, formando los azules como sigue:

Ignacio Píriz; Paulo Clavería, José Luis Fontana, Alejo Diulio, Agustín Martínez, Camilo Leonardi; G. Lavítola, Agustín Caratti, Benjamín Leonardi, Tobían Carrizo y Martín Pérez. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Gaston Ríos, Mariano Sadi, Nicolás Tucci, Patricio Pacheco, Teo Borda, Iván Geist y Francisco Della Bruna.

En octava, San Martín venció 1 a 0 a Deportivo, formando los de nuestra ciudad de esta manera:

Marcos Oliva; Federico Cáseres, Santino Leonarda, Maximiliano Guagnini, Agustín Toledo y Lorenzo Orsi; Ulises Ricorsa, Andrés Moralejo, Darian Bonardi, Eliseo Ledesma y Esteban Alifano. D.T.: G. Barrera. Sup.: Isaías Sánchez, Máximo Banega, Andrés Montoya, Máximo Muro y Agustín Magallanes.