Asumió la concejal Jorgelina Carmisiano en Lincoln

El pasado lunes, asumió su banca en el Concejo Deliberante de Lincoln, la concejal por el “Frente de Todos”, Jorgelina Carmisiano que ocupa el lugar que dejó la edil, María Emilia Crespo quien, el pasado 2 de marzo, había solicitado una licencia por "motivos personales" por el plazo de 90 días, sin goce de sueldo.

La licencia de Crespo llamó la atención de los vecinos de Lincoln y de la política linqueña principalmente. En la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, Sergio Lorenzo hizo referencia a las licencias sin argumentación precisa y dijo que “estoy viendo que se está haciendo moneda corriente pedir licencia y además utilizar un argumento genérico como lo es por ‘cuestiones personales’; yo creo que si somos elegidos por nuestros vecinos, debemos ser claros de por qué pedimos licencia y no por cuestiones personales como veo que se está haciendo moneda corriente”.

Y en la misma línea, Lorenzo agregó: “espero que acompañen la moción, de ahora en adelante, cada vez que se pida licencia, se den motivos precisos, claros para que la comunidad entienda porqué se pide la licencia y no solo por cuestiones personales; más allá de que uno se puede hacer eco o no; que no lo vamos a hacer; de los motivos que por las redes sociales trascendieron de los motivos de la licencia de tal o cual concejal pide licencia; creo que esto es un tema que debemos de considerarlo y lo pongo en moción de que de ahora en adelante seamos serios, responsables y que cuando pidamos licencia seamos claros porque la pedimos”, cerró.