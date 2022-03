Sorpresiva licencia de una concejal de Lincoln

Ayer por la mañana, la concejal del Frente de Todos, María Emilia Crespo presentó una licencia por 90 días sin goce de sueldo por “motivos personales” y, el próximo 14 de marzo, será tratado el decreto de la licencia donde asumiría, en su reemplazo, Jorgelina Carmisciano.

Con el pedido de licencia, comenzaron a correr rumores sobre rispideces entre miembros del bloque del Frente de Todos y una posible discución entre Crespo y el concejal Stola. Diario Democracia se contactó con María Emilia Crespo con el objetivo de conocer los motivos de su licencia y se negó a dar declaraciones al respecto, sólo confirmó que “la licencia es por 90 días y sin goce de sueldo”, además agregó: “no me voy a ningún lado; sigo trabajando como siempre en mi consultorio. No tengo nada que agregar”, afirmó.

Con respecto a la posible discusión entre ellos, el concejal Pablo Stola fue entrevistado por Alejandra Ramos y dijo que “eso fue un Facebook trucho; cuando alguien me dice algo con nombre y apellido contesto y voy; incluso no tengo ningún problema en aclarar y cuando uno está en la función pública tiene que estar al servicio de los demás pero, pegarme a mí significa pegarle a Jorge Fernández”, afirmó.

“No hay nada, la convivencia siempre fue buena, incluso siendo de distintas listas hubo internas y Emilia fue con nosotros; asique ningún problema, es una amiga”. En la misma línea, Stola agregó: “hace 51 años que vivo en Lincoln y me conocen todos, saben cómo uno se maneja y voy a dar las explicaciones que tenga que dar; no hacen falta tampoco porque no tengo antecedentes de nada y los que me conocen saben cómo obro”.

Foto: gentileza Extra Noticias