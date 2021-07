Destacan la importancia de la atención psicológica en los pacientes con Covid-19

Profesionales del equipo de Salud Mental del hospital municipal Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco se refirieron al trabajo que llevan adelante con los pacientes que cursan Covid-19 y destacaron que el estado de ánimo influye en la evolución de la enfermedad. También señalaron la contención que brindan a los familiares que aguardan los partes diarios, sin poder tomar contacto con las personas que cursan la enfermedad en el nosocomio.

“Los pacientes con Covid-19 están en el ala tres del Hospital y otras alas que están habilitadas para la internación. Tenemos pacientes en sus casas, que no requieren internación, y están los de terapia intensiva, que son los más delicados. Desde Salud Mental los acompañamos, la interconsulta se hace a través de médicos o enfermeros, en caso de que estén internados, de acuerdo a las necesidades que ellos tengan”, contó la psicóloga Silvina D'Alfonso y agregó que “a los pacientes les pueden ocurrir distintas cuestiones: tener angustia por estar internados, por tener el virus; pueden tener mucho miedo, puede que también ingresen con cuadros de ansiedad, pero en general, vemos mucho miedo y angustia, por el temor a lo desconocido que tiene esta enfermedad, a la evolución, porque a veces son cuadros que parecen leves y después se complican mucho. Depende de cómo es cada persona se lo toma mejor o peor la noticia del positivo”.

Por otro lado, la psicóloga Silvina D'Alfonso se refirió a la atención y dijo que “nosotros los acompañamos, los escuchamos, queremos estar con ellos todos los días en forma remota, hablamos por teléfono, videollamada, audio de Whatsapp, mensaje. También lo hacemos de forma presencial con los internados del hospital, si así lo requieren, entramos con el Equipo de Protección Personal, cualquier paciente que solicita la atención la tiene”.

La importancia del estado de ánimo

La psicóloga Silvina D'Alfonso dijo también que “los pacientes tienen mucho miedo y saber que hay alguien a disposición, que los escucha, los contiene y los entiende, los hace sentir mejor. El estado de ánimo tiene mucho que ver con la evolución de la enfermedad. Es bueno poder contar con esta ayuda por parte de Salud Mental”, a su vez, indicó que “es fundamental trabajar con la familia, es difícil tener un paciente internado y la familia desde su casa esperando a ver cómo evoluciona. Hay pacientes leves pero otros muy graves. Es importante estar con ellos, acompañarlos”.

“Quiero apelar a la prevención, esta pandemia no terminó, nos tenemos que cuidar entre todos, no hay que aflojar con las medidas de prevención. Hubo casos en los que las personas no se quisieron hisopar cuando tenían síntomas claros de Covid, algunos de ellos fallecieron y otros están con síntomas muy graves. Si hay síntoma de Covid, no dejen de hisoparse para descartar. No lo dejen pasar, si no nos atendemos a tiempo podemos contagiar a mucha gente y nos tienen que atender”, cerró la psicóloga Silvina D'Alfonso.