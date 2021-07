Consejería en Salud Sexual: un espacio para decidir

Desde el equipo que integra la Consejería en Salud Sexual y Salud Reproductiva, que funciona en el Hospital municipal Nuestra Señora del Carmen, recordaron que este espacio tiene como objetivo garantizar derechos, además de brindar información para fortalecer la autonomía y la toma de decisiones por parte de las personas que se acerquen. El trabajo es interdisciplinario y se aborda desde una perspectiva de género y diversidad sexual. El equipo está conformado por una médica generalista, licenciadas en trabajo social, psicólogas, obstetras, y terapia de hormonización.

La Consejería funciona en forma espontánea en el Hospital municipal y se busca orientar e informar a las personas que tengan inquietudes respecto a estos temas y luego puedan tomar decisiones en forma consciente y responsable. Se recordó también que el Estado cuenta con la distribución de los métodos anticonceptivos de manera gratuita. Dentro de los derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva se garantiza, como responsabilidad del Estado en la Salud pública, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), Ley 27610. Se brinda información, acompañamiento, y herramientas a las mujeres o personas con capacidad de gestar.

“Nosotras creíamos que el Hospital necesitaba contar con este espacio, que tiene que ver con garantizar derechos en Salud Sexual y Reproductiva, se hace un trabajo en equipo incluyendo perspectiva de género y diversidad sexual”, contó la médica generalista Natalín Balbo. Por su parte, la obstetra Carla Pizzo dijo que “trabajamos con los otros niveles de atención, ahora estamos un poco frenados por la pandemia, pero queremos trabajar en escuelas para promover los métodos anticonceptivos, el acceso a la información, vemos que hay mucha información pero falta ordenarla, hoy tienen mucho más de lo que nosotros teníamos, falta el acceso, dónde ir a buscarlo, damos todos los métodos anticonceptivos, no tienen que venir con un mayor, pueden venir por cualquier duda” dijo Pizzo.

Por su parte, la trabajadora social Verónica Fabale señaló que “la atención es espontánea, es un espacio para poder decidir, orientar, y que las personas que sientan inquietudes puedan acercarse y tomar decisiones responsables, en función de la asesoría que recibe; el objetivo principal es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y el cumplimiento efectivo de estos”, y añadió: “buscamos abrir espacios para hablar cosas de las que no se habla tanto”.

“Me incorporé de manera informal, al principio, me convocó Natalín, el laburo es interesante, diferente, trabajo a demanda”, dijo la licenciada en Psicología, Patricia Daló, y agregó que “una interrupción de embarazo, por ejemplo, tiene un costo psíquico, a veces hay prejuicio de pensar que no tiene costo, pero claro que lo tiene, mi rol es acompañar si la persona lo requiere, y articular con otros lugares, todo el tiempo estamos interactuando, porque consultan siempre por algo más”.

El equipo de profesionales está integrado por Natalín Balbo, médica generalista, Verónica Fabale y Gisela Fasán, licenciadas en Trabajo Social; Patricia Daló, psicóloga; Carla Pizzio, licenciada en Obstetricia, y Mónica Pascuccio, médica endocrinóloga.