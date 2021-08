El intendente Tellechea anunció un aumento del 15% para municipales

El intendente municipal Calixto Tellechea anunció el acuerdo alcanzado con el gremio de los empleados municipales y explicó: “Hemos podido cerrar el aumento de sueldos que estaba pautado para septiembre, en el 15%, es decir que cuando perciban sus haberes el último día hábil de septiembre, lo harán con el incremento del 15%”.

“Así seguimos como siempre lo hemos hecho, respetando el trabajo de cada empleado y siguiendo con la idea principal, que no se pierda el poder adquisitivo de ninguno de ustedes, sobre todo en tiempos tan difíciles donde la inflación no da respiro. Asimismo, seguimos trabajando para que sobre los últimos meses del año, haya un nuevo aumento que equipare nuevamente los salarios con el ritmo de vida de cada uno”, dijo Tellechea.

En línea con esto, adelantó también que “en septiembre, vamos a estar pasando alrededor de 30 empleados a planta permanente, otro compromiso que hemos tomado desde hace mucho tiempo, que empodera y dignifica al empleado municipal”.

“A fin de año - remarcó el intendente - se pasará a planta a los restantes que aún no estén en esa condición. De este modo, vamos a tener toda la nómina de personal con antigüedad mayor a un año, en planta permanente, algo que debería ser siempre lo lógico, pero que ha demandado mucho esfuerzo de esta gestión desde que iniciamos en 2015, cuando la gran mayoría de los empleados trabajaban en condiciones denigrantes, no solo en la cuestión legal, sino en cuanto a sus salarios y aún peor en el trato que recibían”, sentenció.