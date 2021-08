Salones de fiestas volverían a trabajar

En conferencia de prensa, ayer el secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Sánchez, anunció que se sigue en la Fase General, con una disminución importante del número de casos Covid positivos.

Anunció una extensión en el horario de circulación hasta las 3 de la mañana.

Se convocará a los presidentes de clubes y dueños de salones de fiestas para armar protocolos y aforos para empezar a trabajar a partir de la semana que viene. En los clubes se permitirá el público en deportes al aire libre, fútbol, hockey, polo. Respecto a los partidos de la Liga de General Villegas, se dependerá de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) por el tema del público que entre en la cancha, a partir del 5 de septiembre cuando empiece el torneo.

María Amalia Simonetti, directora de Salud, al hacer uso de la palabra manifestó que, en el Distrito, hasta ayer había 34 casos activos de Covid-19, 19 casos sospechosos y un internado en el Hospital de Ameghino y otro fuera del partido.

Triquinosis

La doctora Simonetti confirmó que en Porvenir dos personas que consumieron salamines realizados con carne de puma son sospechosos de haber contraído Triquinosis, tras haber realizado los análisis correspondientes en el Hospital Municipal de Ameghino y en el Hospital Municipal de Pinto. También se detectaron a 8 personas más que habrían estado expuestas al mismo alimento, es decir, que consumieron salamines de puma también, pero ninguno presenta síntomas de triquinosis.

La dirección de Salud de Ameghino se puso en contacto con el Departamento de Zoonosis rurales, que trata estos casos, y con el Instituto Malbrán.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la gente no consumir embutidos comerciales sin rótulos y, en caso de hacer faena familiar, llevar una muestra no menor a 100g. de entraña para su análisis.

Por otra parte, se desaconseja fuertemente el consumo de salazones de animales silvestres (puma, jabalí, etc.), ya que por carecer de un control sanitario, pueden ser portadores de numerosas enfermedades.

“Cualquier carnívoro terrestre puede tener triquinosis, habiéndose ya comprobado en pumas y jabalíes”, advirtió la doctora Simonetti.