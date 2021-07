Carta abierta del doctor Martín Álvarez Schmid, director del Hospital municipal

El doctor Martín Álvarez Schmid, director del hospital “Felipe Peláez”, tras contraer Covid-19, escribió una carta de agradecimiento al personal de Salud que lo atendieron y a todos los que están en la atención.

A continuación un extracto de esta:

“Transcurrió mi quinto día de control por Covid y debo de agradecer al personal que me asistió por guardia respiratoria, quien a pesar de ser profesional de la Salud me brindaron tranquilidad tras revisarme: a la enfermera Quiroga y a los doctores Arevalo y Méndez. Agradezco también al personal de rastreo quienes nunca dejaron de contactarse conmigo para saber cómo estaba. Agradezco a las personas que amablemente se ofrecieron a ayudar.

El trabajo

“Ahora… ¿Qué pasa en el hospital desde el comienzo de la pandemia?”, se pregunta el doctor Àlvarez Schmid, para referirse a la ardua labor del personal hospitalario.

“Desde hace tiempo, mis colegas médicos y enfermeras arriesgan sus vidas para asistir a las tantísimas personas que se positivizan por día por este virus tan contagioso. Arriesgan sus vidas al punto de a veces por cansancio, y estrés, terminar por enfermar, tal como me ha sucedido a mí, que contraje la enfermedad asistiendo pacientes.

Desde el comienzo de la pandemia médicos como el Dr. Maestre, a pesar de sus factores de riesgo, trabajan sin cesar, estudian día a día y de manera incansable para ofrecer a los pacientes lo mejor.

No se confundan. No hace falta gran complejidad para asistir con la mejor calidad. Decía uno de mis antiguos jefes: “Es mejor tener un termómetro en el bolsillo antes que un tomógrafo en la espalda”. Hoy pienso que lo mismo se logra con el estetoscopio. A los médicos que trabajan en el hospital de Ameghino hay que reconocerlos como corresponde. Ellos se acercan al virus lo suficiente como para reconocer una neumonía sin usar un tomógrafo, ni laboratorios sofisticados. La medicina se ha deshumanizado. ¿O es la humanidad deshumanizada?

Deberían ver el estrés del personal de enfermería trabajando horas tras horas, sin francos. Haciendo mucho más de lo que deben. Viajando en ambulancia. Saliendo a cubrir sectores que se descubren por enfermedad de compañeras. Asistiendo pacientes en sus casas. Hisopando pacientes codo a codo con los médicos. Y aun así, a pesar del estrés que cargan sus hombros las veo animar pacientes que atraviesan el terror del Covid, con un amor que pocas veces he visto. No conozco enfermera más preocupada por los pacientes que Andrea Carranza, sé que si ella está en el servicio los pacientes están bien cuidados, las palabras que la definen son excelencia y responsabilidad. Destaco el profesionalismo y seriedad de Díaz Yésica. El carisma y simpatía de Cecilia Maciel. Admiro el amor con el que tratan a los pacientes las enfermeras Velázquez Cecilia y Velázquez Celia, de la misma manera que lo hace Magallanes Soledad, quien además es garantía en las urgencias, eficiente y eficaz. Enfermeras que destacan por sus ganas de crecer, aprender y ayudar en forma continua como López Anabela, Cristina Donlon o Pineda Luciana. Y podría seguir mencionando enfermeras de altísima calidad como Pulley Marta quien es pilar fundamental de la enfermería u otras como, Zuñe Laura, Analía Peralta o Quiroga Alejandra, quienes terminan de conformar el cuerpo de enfermeras de piso de nuestro querido hospital. Destaco el arrojo, valentía y temple de Damilano Susana, quien a pesar de las dificultades siempre buscó la superación, en lo personal y en lo profesional. Siento un profundo orgullo por el personal del hospitalario, tanto del sector médico, como del de las enfermeras todas.

Hoy en día, con el fin de mejorar la atención de los pacientes hay dos guardias, una general y otra respiratoria, para asistir a pacientes que acudan con síntomas covid. Se destinaron dos médicos de guardia diurna. Hay dos horarios para hisoparse 11 y 14 hs, por guardia respiratoria. Esto es de manera diaria ininterrumpida.

Al momento del diagnóstico o de la detección de un paciente sospechoso en el Hospital, se transmite la información al centro de rastreo y ellos asignan un médico para el seguimiento y asesoramiento.

Recientemente se implementó un sistema de control programado al 5to día de la enfermedad. Ya que sabemos que antes de ese día los síntomas son comunes y es luego del 5to día que puede encontrarse afectación pulmonar. Reitero el agradecimiento a quienes me revisaron (sin necesidad de placas radiográficas o análisis ni mucho menos de tomografías innecesarias).

El fin de dicho control es detectar las neumonías e instaurar terapéuticas para mejorar la evolución”.

Tratamientos

“De más está decir que hoy en día los tratamientos disponibles y autorizados son los que usamos en la ciudad de Ameghino – afirmó el director del Hospital- Basándonos principalmente en tratamiento sintomático los primeros días. Instaurando Suero Hiperinmune en forma precoz luego del 5to día si se detecta una neumonía. Y corticoides llegando a la semana. El soporte de oxigeno en caso de necesidad. Y cuando corresponda tratar una sobreinfección bacteriana antibióticos. Estos últimos solo pueden usarse cuando corresponde, de lo contrario se le hace un gran daño al paciente y a la comunidad.

En el caso de que un paciente requiera oxígeno, se hospitaliza. Para lo cual se han habilitado un gran número de camas.

Desde el comienzo de la pandemia se entrenó el personal en el uso de equipos de protección personal. Debemos comprender que el verdadero cuello de botella, el verdadero factor limitante en el mundo entero, es y será el personal. Somos pocos. Y somos menos por que enfermamos como lo hace Ud. Algunos de nosotros (personal de Salud de Ameghino) terminamos en terapia intensiva, y algunos colegas cercanos han perdido la vida. Con esto quiero decir, que la atención no será igual que antes de la pandemia, se necesita de la colaboración del paciente y a veces de familiares. Existen las rondas programadas de los pacientes con Covid, estas son 3 veces al día. Regla que no se respeta por que lo hacen más veces. Por esto es que precisamos toda la ayuda posible (paciente, familiar).

Hasta hace poco no contábamos con un servicio de terapia intensiva. Hoy se esta equipando un área con instrumental y personal idóneo para lograr brindar toda la atención necesaria a los pacientes. Solo quien ha tenido que viajar con un paciente lejos de su casa sabe lo que eso significa. Al margen de que en muchos lugares tampoco se les permite ver o acompañar a sus familiares enfermos. En tal sentido es nuestra intención ser lo más humanos posibles primero permitiendo el acceso de familiares de manera lo más restringida posible sumado a la supervisión del uso de los elementos de protección personal.

Esta enfermedad es realmente un mal terrible. Donde no sabemos que paciente es el que va a complicarse. Los pacientes no se dejan pasar. Se les brinda el tratamiento y el soporte que corresponde. Pero este virus tiene la particularidad de que genera una neumonía de tipo viral con un fenómeno inflamatorio que combatimos en primera instancia con el suero hiperinmune y con corticoides. Ojalá pudiéramos saber quienes van a evolucionar bien y quienes no. Por eso insistimos que la evolución: es un día a día. Y a veces un hora a hora.

Somos un grupo de personas, con mucho por crecer. Por tanto a quien tenga comentarios, sugerencias, quejas, reclamos, los invito a que lo hagan por la vía que corresponda para lograr mejorar, con su ayuda, con su aporte. No se convierta en parte de lo que perpetua un error o un problema. Tiene a su disposición el libro de quejas. No genere daño social, ni lastime a quienes se desviven por el pueblo, con descrédito por las redes sociales. Utilice la vía correspondiente si de verdad hay algo para decir. Y desde ya le agradezco por esto que nos posibilita mejorar.

Como corolario quiero abrazar a quienes a pesar de todo no bajan sus brazos. A pesar de los temores, de sus propios factores de riesgo, a pesar de las pérdidas, a pesar de que el virus muchas veces nos gana la pulseada. Siguen en pie. ¡Esos son el equipo de salud de Florentino Ameghino!