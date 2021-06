Manes suma respaldo y crece la idea de la PASO opositora

En medio del impulso que la UCR hace de Facundo Manes, la eventual candidatura del neurólogo en la Provincia sumó ayer apoyos con los elogios públicos a su figura por parte de Elisa Carrió.

Mientras se configura la ampliación de la alianza de Juntos por el Cambio y se definen eventuales internas, el radicalismo arenga unas PASO con el PRO y la Coalición Cívica (CC), con Manes como candidato provincial.

Mientras se espera que la presentación formal del neurocientífico se realice durante un acto que tendrá lugar el miércoles, ayer Carrió salió a apoyar públicamente la candidatura del radical.

A través de su cuenta de Twitter, la líder de la CC afirmó: “Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones”.

Si bien aún la precandidatura de Manes para las próximas legislativas no está oficialmente confirmada, Carrió salió a apoyar públicamente la posibilidad, en medio de las tensiones que se registran al interior de la alianza opositora, que hoy tiende a ir hacia una interna.

La semana pasada, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo sobre el médico: “No ha estado en el Gobierno de Cambiemos. No tiene trayectoria política muy definida, pero tiene ideas muy claras. Encabezar la lista con él sería importante”.

La UCR estaría impulsando a Manes como precandidato en la Provincia y lo formalizaría con un acto de la cúpula partidaria el próximo miércoles. Allí el médico será convidado a una charla política para confirmar esta posibilidad, en medio de la especulación por la eventual PASO con el PRO y la CC. Entre los elogios que el jefe del radicalismo nacional dedicó a Manes, la semana pasada pudo escucharse la idea de que es “una persona muy fresca” que puede darle “un aire de renovación” a la coalición.

Además de Cornejo, se espera que participen de la reunión -planeada en completo hermetismo- los jefes de bloque del Senado y Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri y el flamante presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, ahijado político de Ernesto Sanz y principal impulsor de Manes. También alguno de los gobernadores.

Afirman algunos que la idea del miércoles no será la confirmación definitiva de la candidatura de Manes, aunque sí que el dirigente dejará “la puerta abierta” para eventual competición por la lista de diputados nacionales por la Provincia.

Las encuestas

En este marco, la consultora CB Opinión Pública incorporó a su lista de candidatos medidos a dos radicales: Cornejo y Manes, y, según afirman desde ese centro de estudios, el médico dejó una buena impresión. Es que su nivel de conocimiento fue “relativamente alto” en todo el país, con un rechazo “bastante bajo”, en tanto que la mejor imagen la mostró en la provincia de Buenos Aires.

Según la encuestadora, en abril la medición de Manes quedó en 53,4 por ciento de imagen positiva y apenas 18,7 por ciento de negativa. Un balance a favor de 34,7 puntos. Claramente por encima de los otros ocho dirigentes de Juntos por el Cambio evaluados.

Si bien la candidatura de Manes no está confirmada, en la UCR advierten aseguran que su perfil “pega” con las banderas radicales.

“Es un emergente de la clase media laburadora con un potencial enorme. Preocupado por la educación y la salud y con una mirada por encima de la estructura convencional de los partidos”, apuntan.

En esta línea, la UCR apuesta a cambiar el escenario bonaerense y meterse de lleno en la discusión electoral.