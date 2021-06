Suspenden por 90 días a una jueza del fuero de Familia de La Plata por presunto abuso de autoridad

La Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció en sus funciones a la Titular del Juzgado de Familia 7 de La Plata, Karina Bigliardi, en el marco de un proceso iniciado en 2019 por denuncias de personal judicial sobre “abuso de poder, malos tratos” y práctica anti sindical, habida cuenta de expresiones que se le atribuyen a la ahora suspendida magistrada en el sentido de que “acá el sindicato no entra”.

Entre los cargos, figura también “la extensión de las jornadas laborales el no respeto a la carrera judicial, violencia verbal, psicológica, falta de respeto a propios extraños”.

La suspensión de Bigliardi, que en la fecha fue impuesta de la medida, es por 90 días y se suma el envío del caso al Jurado de Enjuiciamiento para su análisis y procedimiento para su posible destitución.

Desde el gremio judicial se consideró “histórico” el fallo y se destacó la intervención del fallecido presidente de la Suprema Corte Eduardo de Lázzari quien recibió en su momento a los denunciantes. “Desde el comienzo de la actividad jurisdiccional, al poner en funciones a dicho Juzgado la magistrada Karina Bigliardi, le manifestó al personal que ingreso a trabajar allí mismo, sin distinción de agrupamiento, que el Sindicato no entraba al Juzgado y que estaba prohibida su afiliación. El andar del mismo continuó de manera sistemática con abuso de poder , violencia laboral, extensión de la jornada ilimitada en días hábiles e inhábiles”, manifestó la Asociación Judicial Bonaerense en su página oficial, sumando que Bigliardi “cometió incumbencia profesional, es decir una catarata de hechos propios que ameritan su salida como magistrada.