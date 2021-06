La Provincia comprará cinco millones de vacunas chinas

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer un acuerdo con un laboratorio chino para la compra de 5 millones de vacunas contra el coronavirus y reveló que a partir de hoy los mayores de 60 años ya no deberán pedir turno para vacunarse.

Esos fueron dos de los anuncios salientes que formuló el mandatario bonaerense durante una conferencia de prensa en la que anticipó la vuelta a clases presenciales “gradual y cuidada” desde el próximo miércoles en el Conurbano y La Plata (ver pág. 10). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

En ese marco explicó que la zona del Amba “cambia la clasificación ya que no es considerada en alarma epidemiológica por los menores niveles de contagios marcados en los últimos días” y, de acuerdo con el esquema diseñado, distintos distritos de la Provincia pasan de Fase 2 a 3, un estado que posibilita una mayor apertura de las actividades.

Por otra parte, Kicillof anunció la compra de vacunas al laboratorio chino Cansino y celebró que, en forma simultánea al desarrollo de la conferencia de prensa, el Ministerio de Salud de la Nación haya autorizado la utilización de esas vacunas en Argentina, con aprobación del Anmat.

“Es una vacuna de una sola dosis como con una eficacia de 68,8 para evitar contagios y de 95,5% para evitar casos graves lo que demuestra que tiene mucha efectividad”, sostuvo.

Este anuncio se suma al contrato firmado hace una semana con el laboratorio indio Bharat Biotech para la compra de 10 millones de vacunas Covaxin, con posibilidad de extenderlo a 15 millones, por lo que la provincia estaría adquiriendo un total de 20 millones de dosis.

La adquisición de la vacuna china estará sujeta a la disponibilidad de producción, la aprobación del contrato por parte del Estado chino, y la necesidad de la Argentina y la Provincia de reforzar su campaña de vacunación.

El fármaco, cuyo nombre comercial es Covidecia (Ad5-nCoV), es una de las 3 vacunas desarrolladas en China que se aplican en países latinoamericanos, porque antes llegaron la Sinopharm, aprobada en la Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela; y la Sinovac, autorizada en Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, México y Perú. CanSino Biologics, la empresa que desarrolló la vacuna junto al Instituto de Biotecnología de Beijing, fue fundada en 2009 en Tianjin.

Además de su ventaja de ser monodosis, puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados, por lo que no requiere congelamiento.

Otro dato de peso es que la misma firma que hace CanSino fue, en 2014, la tercera empresa farmacéutica en desarrollar una vacuna contra el ébola. Chile y México hicieron punta en la región con esta vacuna Kicillof también anunció que, para avanzar con el plan de inmunización contra el coronavirus, habrá “vacunación libre” para los mayores de 60 años, tal como se había dispuesto en los últimos días para los mayores de 70.

Esta medida dispone que los mayores de 60 años que aún no hayan sido vacunados pueden hacerlo sin necesidad de pedir turno. Solo deberán acercarse a un centro vacunatorio y presentar su DNI con domicilio en la Provincia.

De esta forma, se amplió el rango etario que cuenta con esta posibilidad, en tanto que el resto debe continuar solicitando su turno en el sitio vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación vacunate PBA.

“Hoy estamos lanzando también el tercer hito de la campaña de vacunación, que incluye a toda la población objetivo priorizada: mayores de 60 que tendrán acceso libre al primer componente, todos y todas las personas entre 18 y 59 años que integran grupos de riesgo, y personal de actividades esenciales como la salud, la educación y la seguridad”, informó.

Y en ese marco, estimó que para el domingo la provincia de Buenos Aires llegará a los cinco millones de vacunados y pidió a la población continuar con las medidas de cuidado para evitar los contagios.

“Necesitamos cuidar lo que hemos logrado. Los nueve días de restricciones fuertes han sido exitosos porque logramos reducir la curva”, resaltó, aunque aclaró que la pandemia “no terminó y no se puede vivir con estos niveles de contagio”.

En cuanto al funcionamiento de los comercios y el resto de las actividades el gobernador explicó que cumplirá con lo que establezca el DNU del Gobierno nacional.

Por último, Kicillof agradeció nuevamente “el trabajo del personal de salud, y de los y las docentes para sostener la continuidad educativa”. “La pandemia no se terminó: todos y todas debemos cuidar la presencialidad y la actividad siendo solidarios y respetando las medidas de cuidado”.

Tendencia

Antes de la conferencia, el ministro Daniel Gollan había anticipado “una tendencia a la baja” en los contagios, puesto que “en los últimos cuatro días hubo 2.200 casos menos de promedio diarios”. “Es bastante interesante porcentualmente. Nunca es la que uno quisiera pero hay un descenso porcentual importante”, aseveró.

El funcionario manifestó que “el porcentual de ocupación de camas también ha dejado de crecer” pero recalcó que “lamentablemente muchos egresos son por fallecimientos” en terapia intensiva. Gollan subrayó que, debido a que el Gobierno pudo incrementar la cantidad de camas en los hospitales, se pudo “aguantar la presión que hubo” ante la creciente cantidad de casos de contagios.