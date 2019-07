Fernández se reunió con jefes comunales y confía en el voto con boleta completa

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, descartó la posibilidad de que haya un corte de boleta en la provincia de Buenos Aires que redunde en beneficio de María Eugenia Vidal, al señalar que “los intendentes no juegan con la tijera, porque eso es jugar con la gente”.

Lo dijo tras reunirse con los jefes comunales, el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el postulante a diputado nacional, Sergio Massa.

En el salón Garage Argentino, frente a las oficinas que Fernández tiene en San Telmo, y donde el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo se reunió casi tres horas con Kicillof, Massa y más de 40 jefes comunales con el objetivo de analizar la situación económica y la estrategia electoral.

Al finalizar la reunión, Fernández contó que con los intendentes peronistas “hablamos de ver cómo organizamos el último tramo de la campaña. Estamos muy bien y vamos a seguir la campaña como hasta ahora, bien activos”, aseguró a los medios.

Sobre la posibilidad de que los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires impulsen un corte de boleta para que los voten a ellos y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Fernández fue tajante: “Los intendentes no juegan con la tijera porque eso es jugar con la gente”.