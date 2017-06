Tras 40 días, vuelven a juntarse por sueldos los maestros y la Provincia

EL ÚLTIMO ENCUENTRO FUE EL 2 DE MAYO PASADO

Tras 40 días de pausa en las reuniones de negociación salarial, hoy volverán a encontrarse los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y funcionarios del gobierno provincial. Será el decimotercer encuentro. Los maestros adelantaron que concurren con pocas expectativas, y pedirán el reintegro de los descuentos recibidos en los haberes como condición para no convocar a un nuevo paro y movilización.

A la reunión, pactada para las 17 en el Ministerio de Economía –como los doce encuentros anteriores- los integrantes del Frente de Unidad Docente (FUD) adelantaron que concurren con “pocas expectativas”, según admitió el titular del Suteba, Roberto Baradel.

Es que la FEB, Suteba, Sadop, UDA, AMET y Udocba advirtieron que si el gobierno no devuelve los descuentos por los días de paro, tras la reunión anunciarán un paro con movilización.

Paros y ganancias

Muchos docentes bonaerenses sufrieron este mes descuentos importantes no sólo por los paros realizados a principio del ciclo lectivo sino también producto de la liquidación anual del impuesto a las Ganancias.

Una fuente del gobierno aclaró que “no habrá nueva liquidación de haberes” tal como solicitan los gremios porque “no hubo errores”. En el gobierno se respaldan con un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata que avaló los descuentos por los días que adoptaron medidas de fuerza y el pago del plus de mil pesos a aquellos que no pararon.

“El lunes 12 -por hoy- iremos a la reunión paritaria y tiene que estar la liquidación (de la devolución de los descuentos) realizada, caso contrario salimos de la reunión e inmediatamente decretamos un paro con movilización”, advirtió la titular de FEB, Mirta Petrocini.



Ofrecimientos

En la última reunión de la paritaria docente realizada el pasado 2 de mayo, el Ejecutivo ofreció un aumento salarial del 20 por ciento en dos cuotas, con cláusula gatillo por inflación, y una suma extraordinaria de 1.500 pesos por el poder adquisitivo perdido en 2016, pero los gremios rechazaron la propuesta por considerarla “insuficiente”.

Tras la negativa, el gobierno resolvió otorgar en forma unilateral una suma de entre 1.000 y 2.500 pesos a cuenta de los futuros aumentos.

“El gobierno tiene que entender que en vez de recortar el presupuesto, tiene que invertir más”, insistió el dirigente de Suteba Roberto Baradel en el cierre de la Escuela Itinerante de Paraná, donde se requirió una “paritaria nacional docente, ley de financiamiento educativo y que todos podamos vivir mejor”.

Las negociaciones entre el gobierno provincial y los gremios docentes pasaron a un cuarto intermedio sin fecha tras el encuentro del 2 de mayo, desde el cual hubo reuniones informales pero no una convocatoria a paritarias, como la que se concretará hoy.

El FUDB rechazó la última propuesta de incremento salarial, que consistió en 20% pagadero 11% en abril y 9% en septiembre, con cláusula gatillo por inflación e incremento de 750 a 1.500 pesos en la suma no remunerativa por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016, con un máximo de 2.500 pesos.

El gobierno provincial optó, en tanto, por reuniones informales con los gremios y dispuso descuentos en los haberes por días de paro, el pago de un incentivo de 1.000 pesos para los maestros que no adhirieron a las medidas y dos aumentos remunerativos de entre 1.000 y 2.500 pesos a cuenta de los futuros incrementos que se acuerden en paritarias.