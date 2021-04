Fin de semana: unas 400 personas fueron disuadidas de fiestas clandestinas en Junín

Entre la noche del sábado y madrugada de domingo, efectivos policiales y personal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín desarticularon tres grandes fiestas clandestinas de las que fueron disuadidas más de 400 personas.

Cabe recordar que el 31 de marzo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suspensión de actividades de 2 a 6 de la madrugada y el límite de hasta 10 personas para reuniones sociales en los 110 distritos que se encuentran en fase 4, ante el aumento de casos de coronavirus.

“Las fiestas clandestinas las vamos a seguir combatiendo siempre, con o sin pandemia porque no están aprobadas y son un riesgo de cómo y dónde las hacen. Si llega a tomar más medidas el gobierno tendremos que acatarlas y restringir la circulación como lo hemos hecho siempre”, afirmó a Democracia el director de Seguridad municipal Luis Chami.

“Este fin de semana hemos puesto más de 180 policías a trabajar en el control de las calles y las fiestas. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, porque tenemos que mantener el control en el territorio”, destacó.

En relación a la restricción entre las 2 y las 6, Chami indicó que “estamos sancionando a los que no la respetan. La mayoría de los comercios, locales gastronómicos y nocturnos, salvo alguna excepción que nunca lo entendió, están cumpliendo todos acompañando las deciciones que sean tomado a nivel nacional y provincial”.

“Saben que este es un problema que tenemos y con el que debemos aprender a convivir, pero tienen la posibilidad de trabajar con el acompañamiento del Gobierno de Junín. No hay mala intención de sancionar a nadie. Todo lo contrario, hay que contener y poner cada uno su granito de arena”, subrayó.

Los operativos

Uno de los procedimientos realizado este fin de semana en la Ciudad, se llevó a cabo en un predio rural ubicado en el Cuartel Sexto, en inmediaciones del paraje La Agraria, donde se encontraban más de 100 personas reunidas.

El personal de seguridad procedió a desarticular el evento e identificar a los asistentes que partieron en varios vehículos. Se labró una infracción al organizador de 36 y al responsable del campo de 40 años por infracción artículo 205 del Código Penal y del artículo 1 de la ordenanza 7061 colocándose una faja de clausura en el acceso.

El segundo operativo tuvo lugar en la zona de quintas sobre avenida Benito de Miguel, donde personal policial constató música alta, y la presencia de aproximadamente 200 personas.

Al responsable del lugar, un joven de 19 años, se le informó sobre la prohibición de este tipo de eventos, procediéndose a notificarle de la infracción, dándose intervención en este caso al Juzgado de Faltas. Los policías colocaron también la correspondiente faja de clausura en el ingreso de la finca.

El tercer evento fue detectado a las 4.30 de la madrugada en una finca de calles Querandíes y Los Grillos del barrio Cerrito Colorado, donde había unas cien personas en unos cuarenta vehículos particulares.

“Los asistentes se desconcentraron en forma calma y sin ocasionar disturbios. Al momento del arribo policial no había música”, informaron fuentes policiales.

Se identificó al organizador de la fiesta, de 34 años, a quien se le notificó de la infracción a la ordenanza municipal 7061, artículo 50, tomando intervención el Juzgado de Faltas de Junín.

“Una situación muy preocupante”

El jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, dijo que el Gobierno bonaerense "ya está trabajando técnicamente en una fase 3" para algunos municipios, lo que implicará "restricciones adicionales" a las implementadas hasta el momento.

Bianco manifestó que el Gobierno provincial comenzó a trabajar en "un esquema para eventualmente tomar definiciones adicionales" y añadió: "Ya estamos trabajando técnicamente en una fase 3".

En ese marco, indicó que habrá "algunas restricciones adicionales" que se están "trabajando técnicamente para tenerlo preparado por si el aumento de casos de contagios se hace más profundo todavía".

En tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la situación del distrito como "muy preocupante" pero aclaró que "lo positivo" es que están "vacunando", por lo que aseguró que "vale la pena hacer el esfuerzo de cuidarse".

"Lo venimos advirtiendo, es una situación muy preocupante. Lo que estamos viviendo en Argentina se está viendo con una semana de anticipación en el resto de los países de la región con una suba exponencial de casos y a gran velocidad", afirmó.

Sostuvo que "el problema es la incidencia en tantos casos juntos, que impacta fuertemente en el sistema de salud", tanto en lo que es "diagnóstico, derivación, urgencias", como "ocupación de camas de terapia intensiva".

En ese marco, valoró "las acciones llevadas adelante por el Gobierno en cuanto a reforzar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires" al considerar que al momento tienen "un 61% de ocupación de camas en el conurbano bonaerense, y cerca del 40 en el interior bonaerense".

"Hay margen, el tema es la velocidad en que están llegando los casos", dijo respecto a cómo está preparado el sistema sanitario ante una incipiente nueva ola de casos de coronavirus.

En el mismo sentido se manifestó la ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, quien señaló que el coronavirus "circula a una velocidad que nunca se vio antes" y advirtió que si la situación "se desmadra" por el aumento de casos después de los feriados por Semana Santa habrá un "retroceso de fase".

"El sistema de salud aún no está estresado pero el virus circula a una velocidad no vista antes en materia de contagio, mayor a la del año pasado", dijo."El transporte público y las reuniones sociales son un lugar de contagio muy rápido", agregó.

Por su parte, el jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, coincidió al señalar que algunos municipios del conurbano bonaerense podrían volver a fase 3 si continúa el incremento de casos, aunque aclaró que se tratará de una "estrategia escalonada" en la que se priorizará la actividad económica.

En ese marco, explicó que esta fase 3 implicará nuevas restricciones vinculadas a mayor control de actividades recreativas como teatro, bares, restaurantes y otras vinculadas al transporte público, como el "controlar más que no haya viajes con gente parada".