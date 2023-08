“Vamos a revertir esta ciudad desordenada para ponerla en marcha”, prometió Chami

Luis Chami fue director de Seguridad y secretario general de la actual administración municipal, pero estas PASO lo encuentran abiertamente enfrentado con el intendente Pablo Petrecca. En esta entrevista que concedió a TeleJunín explica estas diferencias y esboza sus propuestas.

- Se aceleró el cierre de campaña por el brutal crimen de Morena, ¿qué lectura hace de la situación?

-Cuando la seguridad se empieza a escapar y los delitos son cada vez más violentos, tenés que corregirlo, trabajar en el territorio, no quedarte dormido porque ya sabemos dónde va a terminar: una tragedia como la muerte de esta chiquita. Porque cuando el delincuente tiene libertad, no hay presencia policial y no hay un trabajo en el territorio coordinado de la política, la policía y la Justicia, se acostumbra y empieza a tomar con naturalidad las pequeñas cosas hasta que se llega a casos como este. Hoy se ven en las cámaras arrebatos en distintos puntos de la ciudad y hay vecinos que han terminado quebrados y con secuelas. La semana pasada hubo una mujer atada en plena luz del día y a los dos días ocho personas entran en un domicilio en un robo calificado. No estábamos acostumbrados a eso, y cuando se deja esa libertad a los delincuentes pasamos a esto: estamos en un hilo muy delgado entre la vida y la muerte.

- ¿De quién es la responsabilidad?

- De los que no se hacen cargo de lo que hay que hacer en el territorio. Tenés que empezar a corregir en el territorio y el que no está dentro de la ley tiene que terminar preso. Hay que trabajar con los fiscales y los jueces para arrimarle los elementos de prueba para que esto no pase. Pero para eso tenés que estar en la calle trabajando y viendo la realidad. No te podés acostar a dormir a las 10 de la noche cómodo, sabiendo que te puede pasar a las 11, a las 12 o a las 10 de la mañana.

- Igual el sistema tiene que funcionar. O sea: no puede uno depender de una persona.

- Pero no funcionan algunas patas del sistema. Por ejemplo, en Junín tenemos mil policías. Hay que organizarlos para salir a trabajar. En mi gestión lo hice. Logré estabilizar una ciudad que estaba prendida fuego, con 11 muertos en ocasión de robo por año y llevarla a parámetros normales, entre las dos primeras de la provincia de Buenos Aires. Hoy Junín está en aquella misma circunstancia: al límite y arriesgando muchísimo. Y vos ves los dirigentes que después se van a rasgar las vestiduras, que van a dar el pésame, pero están inaugurando un timbre. No jodamos. Tenemos cámaras de sobra, pero hay que articularlas con el territorio y ponerlas a funcionar.

- Se acaba de anunciar el sistema de “Ojos en Alerta”, ¿será efectivo?

- Son expresiones de deseo y de marketing. Siguen armando tecnología y lo que falla es el territorio, el mano a mano con el delincuente. Mientras escribís el mensaje, te robaron, te violaron, no llegás más. No va a funcionar. Esto requiere celeridad. Y mientras llega el mensaje, -que lo tenés que escribir- y la recepción, y después la canalización, pasaron 20 minutos, siendo rápido. Y hoy necesitás mayor celeridad. Pero hay una desincronización entre lo que se dice y lo que se hace. Y no se puede salir a pedir patrulleros porque no hubo un gobierno en la historia de la provincia que nos mandó tantos patrulleros como este: 28. Y armamos un taller de reparación conjuntamente con la Provincia donde hay 7 u 8 personas asignadas del gobierno provincial y hay un solo personal municipal. Entonces, de lo que se dice a lo que se hace hay un trecho muy grande. Saben que están mintiendo y buscan el marketing. Son especialistas en marketing.

- Expresado así, suena muy duro el panorama.

- Me duele porque trabajé muchísimo para que esta ciudad esté bien. Le puse el cuerpo, las ganas, todo el amor para que mis vecinos estén bien. Traté de cuidarlos siempre. Y hoy veo que hacen todo este marketing porque hay una elección. Y eso se siente en la calle. Lo siente el policía al trabajar. Y vos tenés que acompañar al policía. El chorro anda en la calle, el enemigo es el delincuente y tenés que salir a ver cómo lo neutralizás. Porque al tener el hecho consumado, ya está. Y no es a través de una aplicación que se soluciona.

- ¿Hay una campaña desleal? Porque están llegando algunas boletas ya cortadas.

- Sí, le están poniendo peluca al pelado. A ver: los muchachos de Larreta se dieron cuenta que se equivocaron. Lo están velando en vida. Y hace rato que lo querían hacer. ¿Y qué hicieron ahora? Le pusieron peluca al pelado. Porque no lo pueden presentar. Porque Patricia (Bullrich) le viene ganando en la encuesta. Sabe que arrasa. Y bueno, están buscando un salvavidas. Y salieron a cortar la boleta.

-¿Por qué hay interna? ¿Cuál es la diferencia?

-La diferencia es que el PRO nació con un contrato de ética y de moral en 2015. Iban a ser diferentes y hacían cola para putear al kirchnerismo. Pero hay dirigentes de Cambiemos de Junín que copiaron lo malo del kirchnerismo y -lo peor- lo mejoraron. Rompieron esa ética cuando levantaron dos manos para decir no a la tercera reelección, pero después se sentaron acá y lloraron que el PRO era de ellos, que tenía que haber lista única, sin división. Fueron por el tercer mandato. ¿Y los valores? Se vendieron como la Madre Teresa de Calcuta y terminaron siendo Putin. El contrato moral del 2015 del PRO se rompió en Junín. Entonces, no me llama la atención que salgan a ponerle la peluca al pelado, porque no ven la forma de no perder el poder. Están viendo a ver cómo neutralizan cualquier voto, a través del engaño. Perdé con las botas puestas.

- Es una situación muy descarnada la que describe.

- Pero es serio porque hablamos del valor de la palabra. Y no hay valor de la palabra. ¿Cómo lo explican? Es no perder la caja, ese espíritu de la sociedad anónima o una cooperativa. Y a mí me duele, porque trabajé muchísimo para que esta ciudad esté bien. En cada gestión arriesgué mucho mi vida, mi físico, convencido de que mi vecino necesitaba lo mejor. Y si hoy no me elige, no le voy a echar la culpa y no voy a hacer ninguna trastada. Yo llego a esta posición por ser confiable. Nunca le cambié la palabra y hoy estoy más que agradecido de que la gente me haya recibido y ser precandidato a intendente de mi ciudad. Pero con una sola forma, un solo camino: el del bienestar y la calidad de vida de mi gente: los ciudadanos de Junín.

- El día después, pase lo que pase, ¿habrá unidad?

- Después del 14 nos vamos a tener que replantear un montón de cosas. Yo no tengo problemas de recibirlos, porque les voy a ganar la interna. Esto es una muestra de debilidad. Están perdidos. Yo los voy a recibir, pero si me toca perder, yo no voy a entregar mis convicciones. Haremos lo que tenemos que hacer, y nos pararemos en el lugar que nos tenemos que parar, porque el valor de la palabra, para mí es uno solo. Y mi compromiso es con mi pueblo. No tengo compromiso con la política. Yo llego a los lineamientos de Patricia Bullrich porque me convence, y tiene las mismas convicciones, la fuerza, la garra, todo lo que hay que tener para este momento del país.

- ¿Tiene unas palabras de cierre para los votantes?

- Decirle a la gente que el domingo vaya a votar. Que hay una esperanza para que este país cambie que es Patricia Bullrich, y Néstor Grindetti en la gobernación. Y en la ciudad, ustedes saben que yo los cuidé, que quiero volver a cuidarlos, y que lo único que sé dar es trabajo y entrega. Y que vamos a revertir esta ciudad desordenada y la vamos a poner en marcha nuevamente.