Intentaron asaltar en una vivienda con la excusa de hacer un hisopado

La inseguridad no deja de sorprender en la Provincia. Dos delincuentes que vestían prendas similares a las que suele utilizar el equipo de salud en esta pandemia intentaron asaltar a un hombre en su vivienda de barrio Las Flores, en la ciudad bonaerense de Arrecifes.

Según la denuncia, los delincuentes llegaron a la zona en una camioneta VolksWagen Amarok blanca e intentaron ingresar a un domicilio haciéndose pasar por médicos y bajo la excusa de querer realizar un hisopado, por una supuesta denuncia de coronavirus.

El vecino, que fue abordado por estos sujetos vestidos con mamelucos blancos, no creyó que se tratara de personal médico municipal y no les permitió el ingreso a su casa. De inmediato alertó a la policía, que ahora se encuentra analizando las cámaras de seguridad.

Los mismos vecinos se pusieron en alerta a través de cadenas de Whatsapp. Hasta el momento, desde la Municipalidad no lanzaron ningún comunicado alertando por este tipo de maniobras.



Compró con dólares falsos

Un hombre de 50 años denunció el domingo que en la tarde del sábado en Pergamino su hija de 18 años fue estafada en la venta de un celular Iphone que había publicado en Facebook.

El comprador aceptó el precio y pagó en dólares. Sin embargo, un par de horas más tarde la víctima comprobó que los billetes americanos eran falsos.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Tercera y la investigación avanza en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás en una causa caratulada estafa y circulación de billetes apócrifos.