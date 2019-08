Dos jóvenes fueron detenidos luego de concretar un “hurto”

Un hecho delictivo fue cometido por dos delincuentes, en perjuicio de un joven de 23 años, quien se encontraba caminando por la zona de la plaza de Roque Sáenz Peña y Jorge Newbery, en la zona de la estación de trenes local.

Hasta allí llegaron, a bordo de sendos ciclomotores, los al margen de la ley, quienes en veloz maniobra dolosa le quitaron al muchacho una mochila azul y negra, conteniendo diferentes elementos.

Entre ellos un par de zapatillas, la billetera conteniendo documentación personal, un protector bucal, vendas, un teléfono celular marca “Samsung” y un buzo, tras lo cual escaparon a bordo de las motos.

Rápidamente, se pidió la presencia policial y los uniformados del Comando de Patrullas hallaron por calle Hipólito Yrigoyen a los dos pillos huyendo hacia la arteria José Mayo, llevando la mochila azul del damnificado.

Se logró interceptarlos a pocos metros de allí, sobre calle Moisés Lebensohn al 1300, ingresando raudamente a una casa, queriendo escapar por el patio de la misma, hacia calle 12 de Octubre, donde se los atrapó finalmente.

Se logró recuperar lo sustraído y se secuestró uno de los ciclomotores de 110 c.c..

Los marginales quedaron a disposición del agente fiscal de turno del Departamento Judicial Junín, Dr. Esteban Pedernera, quien caratuló la causa penal iniciada como “hurto” y disponiendo que en la mañana de hoy sean conducidos a su Fiscalía, para ser indagados.

Se secuestraron cinco motocicletas

Personal de la Estación de Policía Comunal General Pinto, en el marco de distintos operativos de interceptación selectiva de vehículos, identificación de Personas e imagen policial, llevados a cabo en puntos estratégicos de la ciudad cabecera, procedió al secuestro de cinco motocicletas.

Ello, por sendas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo del Dr. Juan Cruz Blanco, ya que los rodados confiscados no solo no reunían los requisitos básicos de seguridad, tales como luces, espejos, etc., sino también por la falta de documentación habilitante de parte de sus conductores.