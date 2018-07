Autoridades del Santa Unión se desligan de los incidentes

En la edición de ayer, Democracia dio cuenta de una denuncia realizada ante el canal TeleJunín por Ana, madre de un alumno de segundo año del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones de Junín que fue atendido por Intermed a raíz de una bengala portada por alumnos de la institución.

Tras ello, este medio habló con el representante legal del colegio, quien negó que el hecho haya ocurrido dentro del establecimiento o en el marco de los festejos por el 110º aniversario del Colegio, al tiempo que el abogado de la institución señaló que fue “puertas afuera”, más precisamente en la vereda.

Para claridad de los lectores reproducimos la denuncia de Ana, quien relató una situación que vivió en la mañana del viernes cuando a las 7.30 dejó a su hijo en la vereda de la Colegio Santa Unión. Al respecto, indicó que “vio un tumulto en la calle y al rato la llaman del Colegio que habían requerido a Intermed porque a la entrada al mismo con una bengala le habían quemado a su hijo la cara y la campera”.

Señaló que el hijo, que por ser menor no señalamos su identidad, “estaba bien. Que ella fue inmediatamente al establecimiento y justo estaba Intermed atendiendo a su hijo, que tenía una quemadura superficial al lado del ojo” y agregó “si se festeja algo, estos hechos tienen una tipificación penal, no deben ocurrir. Los alumnos del Colegio Santa Unión estaban festejando con su uniforme y en la puerta del establecimiento en forma desmedida el último día antes de las vacaciones de invierno”.

Además, Ana expresó “si es festejo que sea festejo pero no deben poner en riesgo la seguridad de los otros chicos. Las autoridades dicen que no pueden hacer nada porque estaban en la calle”, pero “la bengala pudo incendiar la campera de nylon que vestía mi hijo y hoy estaríamos hablando de otra situación”.

Asimismo, la madre del alumno resaltó que “llamaron a los padres de otro nene para que lo retiraran del establecimiento porque se había intoxicado con el humo de las bengalas”.