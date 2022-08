Frente de Todos: Alberto Fernández celebró que inicia "un camino para seguir juntos"

El presidente Alberto Fernández puso en funciones hoy a la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont.

Durante la ceremonia de jura dio unas breves declaraciones en las que se refirió a los cambios de Gabinete y la interna del oficialismo y sostuvo que "el Frente de Todos ha encontrado un camino para seguir juntos".

"Empezamos una etapa distinta, queremos dar impulso fuerte a las cuestiones de la gestión, en un mundo complejo. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia y estamos tratando de superar los tiempos de la guerra. Y en unidad", sostuvo el mandatario al decidir tomar la palabra, instantes antes de la jura de Marcó del Pont.

De esta forma se refirió a una suerte de relanzamiento de su gestión mediante la llegada de Sergio Massa al nuevo Ministerio de Economía, Desarrollo productivo y Agricultura, a fin de tratar de salir de la situación de crisis y tensión durante semanas dentro del oficialismo por la fuerte subida del dólar blue.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estuvieron varios ministros, empresarios como el titular de la UIA, Funes de Rioja, y el de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, además de sindicalistas como el cotitular de la CGT Héctor Daer, el líder camionero Hugo Moyano y el conductor de la seccional porteña de la UOM, Antonio Caló.

Marcó del Pont asumió en reemplazo del renunciante Gustavo Beliz y para ello dejó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puesto que ocupará Carlos Castagneto, cercano a Alicia y a Cristina Kirchner, quien estuvo en el acto. Bajo la tutela del nuevo "superministro" Massa, la secretaría de Marcó del Pont se ocupará fundamentalmente de las relaciones con los organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF.

El jefe de Estado agradeció y elogió el trabajo realizado por Marcó del Pont al frente de la AFIP: "Le doy la bienvenida a una amiga. Llevamos 23 meses consecutivos de aumento de la recaudación por encima de la inflación y creció un 87% respecto al mismo mes del año pasado. Esto habla del trabajo que hiciste. También fuiste protagonista durante la pandemia en la asignación de créditos a tasa cero y el IFE", dijo al dirigirse a la funcionaria.

También Fernández dedicó unas palabras a Beliz, antecesor de Marcó del Pont, quien ahora no ocupa cargo en la administración y no estuvo en el Salón Blanco: "Tengo mucha gratitud a Gustavo Beliz quien me acompañó con lealtad y con una moral intachable, te agradezco tu esfuerzo en estos años", sostuvo.

Uno de los pocos dirigentes que habló con los periodistas acreditados en la Rosada fue Castagneto, quien se refirió a su nuevo rol en la AFIP.

"Vamos a escuchar a todos los sectores y vamos a trabajar en conjunto con el Gobierno, sobre todo con el Ministerio de Economía", señaló, al tiempo que destacó que "la Argentina ha aumentado la recaudación", producto de "la recuperación del empleo registrado y el IVA", mientras que remarcó la necesidad de "sacar el país adelante" en medio de la complicada situación económica.