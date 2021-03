Ganancias: el proyecto comienza tratarse mañana en Senadores

El proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a tratarse mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, tras haber obtenido ayer media sanción en la Cámara de Diputados.

Así lo anticipó el senador nacional del Frente de Todos por Córdoba Carlos Caserio, que precisó que la convocatoria será para el próximo martes a las 12.30 vía Zoom.

Según indicaron fuentes parlamentarias, la convocatoria será realizada "mañana a primera hora" por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Las mismas fuentes detallaron que invitarán a formar parte del tratamiento de Ganancias al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.

En esa línea, afirmaron que el tratamiento en el recinto se realizaría "después de semana santa, seguro miércoles (7 de abril) o jueves (8 de abril)".

Además, anticiparon que el proyecto de ley "va a tener el acompañamiento" del bloque oficialista, y proyectaron que la sanción de la Cámara alta "no va a ser un problema", porque "está el número" para su aprobación.

"En el Senado no va a tener problemas la ley. Hay una visión y un ánimo positivo, aunque siempre puede haber planteos", graficaron.

Con el apoyo de todos los bloques políticos, y al cabo de una maratónica sesión de más de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría el proyecto que modifica el mínimo no imponible a las Ganancias, elevando el piso a 150.000 pesos brutos.

La iniciativa fue aprobada con 241 votos positivos, ninguno en contra y las abstenciones del macrista Luciano Laspina, del radical Facundo Suárez Lastra, y de la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade, todos de Juntos por el Cambio.

Según estimaciones oficiales, los cambios en el gravamen permitirá que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

La agresión a Fernando Iglesias

Luego de la votación que dio media sanción al proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernándo Iglesias denunció que fue agredido dentro del recinto por un par suyo del Frente de Todos.

"Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos, es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado. La violencia física es un límite que no debe cruzarse", relató Iglesias cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le dio la palabra.

En tanto, Iglesias manifestó que prefería no identificar al diputado que lo agredió porque, aunque creía saber quién era, éste tenía puesto barbijo y equivocarse sería "un error imperdonable".

Sin embargo, apenas minutos más tarde, a través de redes sociales, contó que el diputado que lo empujó fue el neuquino Carlos Alberto Vivero.

Tras los hechos, la Cámara ingresó en un clima de alboroto y fueron varios los diputados que expresaron su solidaridad con Iglesias.

Entre ellos, Mario Negri sostuvo: "Vamos a saber quién es pero lo que debería avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que está sentado y fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. Es un cobarde, no merece ser parte del bloque de ustedes".

En tanto, Gabriela Cerruti se refirió a un mensaje de Iglesias en redes sociales en el que se refería a ella como una "loca" y consideró: "La verdad es que a las mujeres nos molesta más que nos digan loca que un empujón".

Para finalizar la discusión, Sergio Massa confirmó que se pedirá testimonio a quienes vieron el episodio y también las cámaras de seguridad del recinto para identificar a la persona y tomar las medidas correspondientes.