Un senador del PRO pidió que analicen no pagarle el polémico aumento: si lo cobra, lo donará

Un senador nacional del PRO pidió a las autoridades de la Cámara alta que analicen la posibilidad de no pagarle el polémico aumento salarial que se votó en la sesión del pasado jueves y se sumó así a lo hecho por sus pares radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

Se trata del misionero Martín Goerling, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio.

Luego de que en el recinto se definiera el incremento salarial para los legisladores de la Cámara alta, el litoraleño envió una nota a la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, para pedirle que revise si era posible dejarlo afuera del aumento.

"Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha de emisión de la presente a la liquidación de la dieta que le corresponde al suscripto", señala el escrito enviado por Goerling.

A través de sus redes sociales, el misionero fundamentó su decisión: “No fuimos votados para darle la espalda a los argentinos. Por eso, presenté una nota para renunciar al aumento que votaron algunos senadores. No somos todos lo mismo”.

No fuimos votados para darle la espalda a los argentinos. Por eso, presenté una nota para renunciar al aumento que votaron algunos senadores. No somos todos lo mismo.

Consultado por NA sobre qué hará con el monto del incremento en caso de que no puedan excluirlo del pago, Goerling indicó que va a “donarlo a una entidad de bien público en Misiones”.

De esta manera, ya son al menos tres los senadores que pidieron que no les paguen el aumento: también cursaron pedidos en ese sentido los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

"Finalizada la sesión en el Senado, con Mariana Juri solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto", señaló el ex gobernador de la provincia cordillerana.

En su cuenta de la red social X, Suárez, que votó en contra del incremento, sostuvo que no estaba de acuerdo con la discusión que se dio este jueves en el recinto.