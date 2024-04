Suba exprés a senadores: cobrarán más de $4 millones

Les llevó poco más de un minuto. Con el mayor sigilo posible, a mano alzada y sin debate, los senadores nacionales aprovecharon el final de la sesión de ayer para aprobar una suba del 135% en sus dietas. Pasarían de cobrar 1,7 millones a más de 4 millones de pesos a partir del mes próximo.

La medida choca con el contexto de ajuste brutal y se da tras el revuelo que generó en febrero pasado el aumento del 29,92% que después tuvo que retrotraerse. Aquel incremento había sido impulsado por una resolución conjunta del titular de Diputados, Martín Menem, y su par en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que hizo todo lo posible por no involucrarse en la sesión de ayer.

Lo que se buscó esta vez desde el oficialismo fue que los legisladores actuaran por su cuenta y, de esa manera, dejar en evidencia a quienes acompañaran la suba salarial.

Como la iniciativa se votó a mano alzada, no quedó constancia explícita de quién votó el proyecto y quién no. Pero apenas terminada la sesión, el bloque libertario y el propio Presidente salieron a manifestar su rechazo. También aparecieron senadores reclamándole a la presidenta de la Cámara Alta “la posibilidad de no incluir el aumento autorizado” en sus dietas, tales fueron los casos de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez. Desde el PRO, el expresidente, Mauricio Macri, felicitó en sus redes “al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores”.

Más allá de no haber votado a favor del ajuste salarial, el bloque de La Libertad Avanza acordó con el resto de los espacios que el proyecto se tratara sobre tablas en el Senado, algo que reconoció Villarruel. A ese entendimiento se llegó el miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, donde todos apoyaron llevar el tema al recinto, al parecer movidos por el malestar que generó el ascenso (a secretario de Estado) del vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Cobrará el doble que un senador. Eso disparó esta inquietud”, admitió uno de los que firmó la resolución para subir el sueldo en la Cámara Alta. Entre quienes avalaron el texto aparecen el oficialista Bruno Olivera Lucero (que después votó en contra y dijo haberse “equivocado” al poner su rúbrica), Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); los kirchneristas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y José Mayans (Formosa); los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y el salteño del peronismo disidente, Juan Carlos Romero, quien fue el encargado de presentar la propuesta en la sesión.

“Obra en secretaría el proyecto de resolución firmado por varios senadores y que está también en las bancas de cada uno para que sea puesto en consideración”, planteó Romero, sin abundar en detalles y sin que nadie se los pidiera. Todos estaban al tanto de lo que se venía.

Villarruel, que por tratarse de un proyecto de resolución no tuvo ni voz ni voto, se limitó a pedir que la aprobación para el tratamiento se hiciera “a mano alzada”. Se requería una mayoría de dos tercios. Un número no determinado acompañó. Entre ellos, casi todos los integrantes de Unión por la Patria. También el radical Martín Lousteau, que levantó apenas la mano sin interrumpir la conversación que mantenía con Guadalupe Tagliaferri.

Ni los siete senadores libertarios ni los del PRO respaldaron el tratamiento sobre tablas ni el proyecto en sí. Pero nada de eso quedó registrado en actas. Ni los que aprobaron ni los que rechazaron. Tampoco se entró en detalles sobre lo que se había tratado. A saber: que los senadores pasen de un sueldo actual de $1,7 millones a cobrar más de $4 millones. Eso será así porque contarán con una dieta de 2.500 módulos de $1.800, que dan $4,5 millones. Pero si a eso se le agrega desarraigo de 500 módulos por $900.000 y gastos de representación de $1,8 millones, daría un total de $7,2 millones en bruto.

Ninguna de esas cifras se mencionó en el recinto. “No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión”, cerró Villarruel, que en cuestión de segundos dio por aprobada la resolución de la que después varios senadores quisieron desprenderse.