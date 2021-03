Casación define si Boudou sigue en prisión domiciliaria: quedó firme la decisión de reducirle la condena por estímulo educativo

La Cámara Federal de Casación Penal ya está en condiciones de resolver si el exvicepresidente Amado Boudou va a cumplir la condena de cinco años y diez meses en su domicilio o debe volver a prisión, luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la misma.

Por otra parte, la decisión de beneficiarlo con el estímulo educativo que recibió Boudou por haber hecho una serie de cursos en la cárcel queda firme, ya que la defensa ni la fiscalía apelaron ese fallo del juez Daniel Obligado en que le da una salida anticipada de 10 meses de su condena.

Fuentes judiciales informaron que el juez Ricardo Basílico concedió las apelaciones de la fiscalía y la defensa para que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal defina si Boudou va a seguir preso en su casa o vuelve a la cárcel por el caso Ciccone Calcográfica.

La prisión domiciliaria de Boudou fue concedida el año pasado por el juez Obligado pero hacia fines de 2020 la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por Ciccone Calcográfica, y tras el pedido de los fiscales aquel juez revocó el beneficio que le había dado por la justificación del estado e vulnerabilidad que pesaba sobre los dos hijos del exfuncionario.

Pero el fallo de Obligado fue apelado y definirá Casación si Boudou vuelve o no a la cárcel, para lo cual no cuenta con plazos.

En cambio, la fiscalía no apeló el estímulo educativo concedido a Boudou por el juez Obligado más allá que hubiera dictaminado a favor de darle sólo seis meses, y tampoco lo hizo la defensa que había reclamado un total de 20 meses.