No descartan aumentar las retenciones al campo

El Gobierno nacional “no descartó” un incremento en las retenciones al campo para comenzar a estabilizar la economía.

“Yo no descarto nada”, respondió Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete (foto), al ser consultada sobre la posibilidad de una suba en las retenciones, en diálogo con medios. Y agregó: “Las retenciones son una herramienta técnica que lo que hace es desacoplar el precio internacional del precio nacional para garantizar la oferta de alimentos a un precio razonable respecto de los ingresos de las familias”.

Al respecto, la funcionaria explicó: “Nosotros tenemos límites establecidos en la Ley de Solidaridad, que son los límites que nos impuso el Congreso. Todavía hay unos puntos que se pueden subir. Esto no es estar contra el campo, ni ninguna de las cosas que la oposición nos instala. Pero nosotros exportamos alimentos y suben los precios, ¿por qué un productor vendería sus alimentos al mercado interno al menor precio si los puede exportar ganando más? Los empresarios son empresarios, no tienen fundaciones, entonces ganan dinero”.

De todos modos, Todesca confirmó que comenzaron las negociaciones con todos los actores para buscar “soluciones alternativas” y evitar una suba de retenciones: “Nosotros tenemos conversaciones con el sector, que vienen bien. En el caso del aceite se está hablando de algún mecanismo específico, hay también una mesa para el maíz. Estamos dando lugar a esas conversaciones, pero miramos de cerca lo que pasó con los precios y nos importa. No tenemos tantas herramientas para proteger el bolsillo de las familias”. “Nosotros apostamos al diálogo, venimos con reuniones desde hace tiempo con el Consejo Agroindustrial Argentino, hay mesas específicas funcionando en el ministerio de Agricultura, la gente de Comercio Interior también participa. Entonces, aquí nadie puede decir que no ha sido convocado a dar soluciones alternativas. Eso sí, tiene que dar soluciones alternativas”, dijo.

Y destacó que “tenemos como objetivo para este año una inflación del 29%”. Y concluyó: “Tenemos que apuntar a ese espacio de debate y por eso los ministros de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo trabajan en el armado de reuniones con sindicalistas y empresarios para contarles cómo vemos este año”.