Apuntan a condonar deudas de Pymes por servicios e impuestos inmobiliarios

Con el fin de aliviar las consecuencias económicas de la cuarentena por el coronavirus, la UCR presentó un proyecto que apunta a condonar en forma total o parcial las deudas de empresas PyMEsa por facturas de electricidad, agua y gas, además de impuestos inmobiliarios.

La iniciativa es impulsada por el diputado nacional Emiliano Yacobitti, que es acompañado por los legisladores de UCR-Evolución Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gonzalo del Cerro, Federico Zamarbide, Claudio Najul y Juan Martín.

Yacobitti, en diálogo con el sitio de Infobae, justificó la iniciativa en que las empresas necesitan un "impasse con respecto a las tarifas hasta que termina la cuarentena", porque de otra manera "la mayoría de las empresas van a terminar cerrando".

"Las deudas que se generaron son injustas porque no le podes cobrar a alguien sino puede desarrollar su actividad", advirtió.

En los considerandos del proyecto, se advierte que "el impacto económico, en particular, en las MiPyME es considerable e indiscutible. Según un informe especial del Observatorio PyME (FOP) se estima que desde inicio de mayo el porcentaje de las MiPyME no operativas disminuyó 15 puntos (pasando de un 40% a un 25%), lo que implica que 77 mil empresas reabrieran sus puertas y 279 mil asalariados se reincorporaran a sus trabajo".