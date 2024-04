La fuerte recesión complica a los comercios y pymes juninenses

La fuerte recesión en la economía argentina complica, en menor o mayor medida, a todos los sectores productivos, y extiende la incertidumbre que arrastran los primeros meses del año, con datos oficiales contundentes.

El estimador de actividad económica (EMAE) registró para febrero una caída de 3,2% en la comparación interanual, según el Indec. Con relación a enero la baja fue del 0,2%. Así, ocho sectores claves registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan el rubro de la construcción, con -19,1% y la Intermediación financiera, con -12,1%. A ellos les sigue la industria manufacturera, con -8,4% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -5,5%, que aportan 3,1 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

Democracia dialogó con referentes de distintos sectores sobre la profunda recesión que afecta a comercios y pymes, con caída de las ventas, salarios que no alcanzan y la necesidad de hacer frente a cargos fijos cada vez más altos. Muchos comercios incluso ingresan en planes de pago y moratorias que se hacen aún más difíciles de sobrellevar ante la falta de ventas.

Panorama "preocupante"

El descenso de la inflación calma sin duda la incertidumbre de gran parte de la opinión pública y aunque muchas consultoras asienten en sus proyecciones ante la necesidad del Gobierno de obtener un índice de inflación de un dígito, la verdad es que las razones de la baja de la inflación se dan en cierta medida por una fuerte baja en la demanda.

Así, la caída de las ventas en muchos sectores de la economía viene causando una profunda recesión que también se tendrá que resolver y que mientras tanto alimenta una gran incertidumbre en torno a la economía del país.

José Molinari, presidente de Capynoba aseguró: "Estamos en un proceso recesivo ya hace unos meses y se nota la caída de ventas en todos los sectores. En algunos rubros es muy significativa". Sobre la situación de las empresas e industrias locales, que deben hacer frente a una recesión con cargos fijos cada vez más elevados, señaló que "se trata de achicar mucho los gastos", pero especialmente advirtió que "obviamente no se está invirtiendo". Según Molinari, "hay empresas que están suspendiendo empleados" y "se están viendo despidos".

Sobre las expectativas de cara a junio, aseguró que "el panorama es incierto".

Reconoció a su vez que "no se sabe bien cuál es el plan económico que está llevando adelante el gobierno. Y si es cierto que estamos en una V, cuando sería el repunte. Eso tampoco lo sabemos".

Para el presidente de Capynoba, esta suma de cosas "hace que el panorama sea por lo menos preocupante". Y resaltó que "se necesita una reactivación en el corto plazo, para paliar la necesidad de empleo, que es muy alta, y que se ponga en funcionamiento el sector productivo, -comercio, agro e industria-, que es la columna vertebral de nuestro país".

Una situación insostenible

"El sector comercial no la está pasando bien. Hoy está a la espera de que en los próximos meses el consumo se active", señaló a Democracia, Marianela Mucciolo, presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín.

"Los impuestos, las tasas, los servicios, los gastos fijos del comercio se han incrementado mucho y las ventas han bajado un 50%. La situación en el transcurso de los meses va encendiendo las alarmas, respecto al cierre de comercios", remarcó con preocupación.

"De alguna manera estamos a la expectativa de que se piense en el sector. No es una buena señal que queden comercios en el camino porque trabajamos para el crecimiento del sector", advirtió. "Ya se ven cierres, con ventas que no acompañan y hacen difícil sostener la situación. Y si bien hay excepciones, de pymes que van sobrellevando la situación, hay una mayoría donde el panorama no es alentador. El 80% del sector está en crisis y nosotros atendemos a ese sector que no la está pasando bien", dijo Mucciolo.

De hecho la Cámara, según explicó, "está preparando la acción comercial más grande que es el Big Sale para activar las ventas en efectivo y que estaría pensada para junio", adelantó, aunque aún faltan detalles.

Por su parte, Sergio Bracchi, miembro de comisión directiva, se refirió a los gastos que insume el comercio y aseguró: "Sinceramente veo poco sostenible esta situación hoy. Hay muchos comercios y también industrias que están complicadas con los gastos fijos, que tuvieron grandes aumentos". Y sumó: "A eso hay que agregar que muchos no están pagando los 931 y no están pagando el IVA. Además, los que entraron en planes de pago están cayendo en morosidad y esta tremenda caída del consumo se transformó en un laberinto para todos".

Bracchi reconoció que "la inflación baja a costa de otros desequilibrios, por ejemplo, las empresas grandes ya están echando empleados porque no pueden pagar los sueldos, y la pequeña y mediana empresa está funcionando en modo subsistencia. No se ve nada alentador si se sigue en este contexto".

Esteban Acosta, de Juma Electric también se refirió a la situación que obliga a redoblar esfuerzos: "Estamos tratando de hacer acciones con clientes y mejorar el servicio" y a su vez indicó que "incentivamos a la fuerza de venta con premios si pasamos el punto de equilibrio, y nos está dando resultado".

No obstante reconoció que "el panorama no es alentador y creo que la empresa que no esté ordenada financieramente y con stock seguramente va a tener problemas". "Teníamos esperanza de que se reactive la economía en junio pero seguramente va a ser a fin de año", cerró.

Construcción, en baja

Desde el anuncio de la suspensión de la obra pública, el impacto negativo en el sector de la construcción solo fue in crescendo.

La baja en los despachos de materiales, las subas constantes de precios y una mínima actividad de construcción particular, que de momento también se retrae.

Javier Carpinella, del Corralón Carpinella Hnos, reconoció que "las ventas cayeron bastante, venimos así desde hace un par de meses. Se puede decir que cayeron un 40% tranquilamente".

A su vez reconoció que "los precios siguen aumentando. No al ritmo que veníamos, pero si, aumentan. Y aunque hay algunas promociones, es todo un combo muy complicado para el sector". "Las ventas caen, los precios suben y los gastos fijos siguen subiendo un montón. La luz, el gasoil, incluso una rotura de camión, hoy son números muy importantes", señaló.

Para Carpinella, "algo de esto se sabía que iba a pasar, pero hay que acomodarse. El tema es que uno espera que sea lo más breve posible porque a partir de ahora a muchas empresas se les va a complicar. No les va a dar rentabilidad y el tema es hasta cuándo".

Consultado sobre la actividad, resaltó que "las pocas obras que hay en la ciudad, son todas particulares".

Caída del consumo

En su último informe, CAME refirió que las ventas minoristas pymes continúan en retracción. En marzo, bajaron 12,6% anual frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, y acumulan una caída de 22,1% en el primer trimestre del año. En la comparación mensual, disminuyeron 3,2%.

Las cifras se reflejan en la actividad que en nuestra ciudad describen los comerciantes, cada vez más compleja, con comercios vacíos y fuerte caída del consumo. Desde Bringeri Hogar, Carlos Donati reconoció una baja en las ventas, pero puso el foco en las promociones como estrategias para dar pelea a la situación. Aseguró además que "la mayoría de las compras son con tarjetas de crédito o créditos personales" y que muchos optan por opciones de marcas de productos más accesibles.

No obstante la situación, reconoció "una estabilización en los precios que permitió volver a sacar a la calle la revista de promociones". También habló de "días raros", en que, por ejemplo, por la mañana "no hay nadie" y en la tarde "se llena de gente".

Por último, destacó que "hay una notable rotación de gente, en parte debido a que muchos consumidores recorren en búsqueda de precios". Donati aseguró que los clientes, “antes venían a buscar una marca y ahora piden la más barata. Ya sea por ejemplo una heladera o pequeños electrodomésticos”.

Gastos fijos, "difíciles de costear"

En cuanto al sector hotelero y gastronómico, Yael Bonzanini, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín se refirió a la actividad y aseguró que "en este momento siguen bajando significativamente la ocupación hotelera y las ventas en la gastronomía. Abril fue un mes con una baja fuertísima, no vista desde hace varios años".

Señaló que los gastos fijos, "son muy difíciles de costear. En estos momentos, estamos utilizando los ahorros que hemos podido guardar en meses de mucho trabajo. Esto nos da una incertidumbre importante para el devenir de nuestra actividad".

La titular de la cámara reconoció que "el panorama no es bueno. Mayo históricamente es el mes con ocupación en hoteles más baja del año. Por lo tanto, sumado al período de recesión, la situación se agudiza mucho".

Sobre los salarios, indicó que "hay paritarias continuamente y a pesar de que los sueldos no responden en su totalidad al costo de vida que se necesita en la realidad que vivimos, tampoco están estancados. Vemos que a los empleados no les alcanza el sueldo para vivir, y a los empresarios nos cuesta mucho pagar esos sueldos. Ambas partes sufrimos las consecuencias".

A pesar de que "el panorama es desalentador", Bonzanini aseguró que "siempre tenemos la esperanza de salir de este mal momento y seguimos trabajando para salir adelante, ya que el nuestro representa un sector muy amplio de la economía del país. Hoy priorizamos y hacemos lo posible para cuidar y mantener los puestos de trabajo".