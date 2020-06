En Santa Fe, todos los casos tienen nexo con el AMBA

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, afirmó ayer que "todos los casos" de coronavirus de la provincia "tienen nexo epidemiológico con el AMBA", y destacó que actualmente "no" tienen "casos comunitarios".

"Hoy todos los casos que están en Santa Fe tienen nexo epidemiológico con el AMBA, con CABA, con algún lugar de Buenos Aires. Hay algún caso suelto con el Chaco", enfatizó Martorano, en línea con lo expresado por el presidente Alberto Fernández, que este viernes aseguró que "la zona metropolitana está contagiando al resto del país".

En ese marco, indicó que en las grandes ciudades de Santa Fe "hay poquitos casos", y amplió: "No tenemos ninguna duda de que vamos a tener casos. Hoy nuestra curva comienza a crecer, y seguramente tengamos brotes, los estamos esperando. No lo tomaremos como un fracaso sino como parte de esta pandemia".

"Hoy no tenemos casos comunitarios. Hoy no está el virus circulando libremente, pero eso es algo que va a ocurrir", resaltó.

Además, precisó que "en los barrios vulnerables, especialmente en Rosario y Santa Fe, los testeos dieron todos negativos", y detalló que su cartera busca "hacer una detección precoz de los casos".

"Nuestra curva comenzó a ascender, no sabemos hasta cuánto ni cuándo, pero empezó a ascender. Hoy es el momento en el que hay que tener mayor cuidado. Lejos de relajarnos, en estos días debemos tener los mayores cuidados posibles", enfatizó Martorano.

En ese marco, afirmó que saben que "Santa Fe está rodeada por otras provincias con una situación un poco más comprometida", por lo que deben "tener los mayores cuidados posibles" para poder "sostener la realidad de hoy".

Al ser consultada sobre si se incrementaron los casos en la provincia luego de la marcha que se realizó el pasado 20 de junio en contra de la expropiación de la empresa cerealera Vicentin, respondió: "Ya tenemos algún caso a partir de eso. Estamos preocupados porque la foto de lo que ocurre un día se ve a los 14 días, pero ya hemos notado algo".

"Hubo un cumplimiento muy alto al principio de la cuarentena y después fue bajando porque forma parte del agotamiento de la gente", resaltó la Ministra, al hacer un balance de los primeros cien días de cuarentena.