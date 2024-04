Comercios y pymes juninenses, en alerta por el incremento de la electricidad en un 300%

El aumento de la tarifa eléctrica está causando un impacto demoledor en todo tipo de usuarios, que se sorprenden con facturas que se multiplican por 4 o 5 respecto de lo que venían pagando. Desde mayo, además, habrá subas todos los meses.

Los empresarios de ese segmento advierten que eso implicará más presión a la hora de pagar las cuentas, en medio de una fuerte caída de las ventas por el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y los efectos de la recesión en curso.

Por ejemplo, un comercio céntrico que pagó una factura de electricidad de 10 mil pesos en enero pasó a pagar 40 mil en abril. Y se trata de ejemplos que se repiten en toda la ciudad. En tal sentido, Roberto Elías, dueño del supermercado Don Enrique e integrante de la comisión directiva de Comercio e Industria, afirmó a Democracia que lo que paga de luz en su comercio hoy significa tener un empleado más.

“Es un tema preocupante en el sector y, bueno, debido a que es algo que ya está, no hay forma de dar una vuelta atrás. Y hay que ver en qué se puede ahorrar, porque no es solo la luz, sino que después va a venir el gas y de alguna otra”, sostuvo. Y apuntó a qué “el problema hoy son los insumos. Esos gastos fijos hoy significan un incremento que no se puede volcar a costos también. Entonces, siempre estamos pensando de qué manera ajustar, acomodar y trabajar más fino para que la pérdida de margen no sea tan grande y podamos afrontar esta situación”.

Por su parte, el comerciante Raúl Parejas, de librería Rucci, afirmó a este diario que “por supuesto que afecta la suba de las tarifas de electricidad”.

“Esto era evidente que iba a suceder y quizás no lo esperábamos tan fuerte. Al consumidor no sé si se le va a trasladar esta suba, porque ya tenemos problemas con el aumento de la mercadería y las ventas que están bajas”, indicó.

Según dijo, “las Pymes siempre pagamos los platos rotos. Si cualquier comerciante traslada estos aumentos, más dura se va a poner la venta. Estamos tratando de sobrellevar esta situación para ver si se reactiva la situación”. Y reconoció que “hay productos que empezaron a bajar y creo que hubo abuso de los grandes empresarios en los aumentos que impusieron. Por ejemplo, la lapicera Bic acaba de aumentar un 30 por ciento y la mayoría de las cosas están bajando”.

“Las Pymes somos las que más pagamos los platos rotos y vuelvo a insistir que esto se venía, pero no pensaba que nos iba a pegar tanto”, subrayó.

“Las ventas siguen en baja en cantidad de artículos en un 30 por ciento. Y estoy con cinco empleados, pago casi un millón por mes de aporte y es necesario que haya una modificación porque si no a las Pymes nos cuesta siempre. Además, están los sueldos, la luz, el IVA e impuestos como ARBA, que tenés que pagar vendas o no. Todo eso atenta contra las Pymes”, concluyó.

“Es inmoral”

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, opinó sobre la situación: “Pagaba 97 mil pesos de luz y ahora tuve que pagar 250 mil. Otro colega pagaba 120 y ahora le vino 400”.

“Es inmoral, no pueden hacer esto. Esto va a dejar comercios cerrados, pymes cerradas y familias sin comer. No corresponde. ¿Creés que la familia argentina va a aguantar aumentar cuatro veces la luz? No. No estamos en una situación de abundancia”, disparó.

En cuanto a las pymes manifestó: “Tuvimos un marzo que la venta es buena, lo que evaluamos es que mucha gente se ha mudado a las marcas pymes. Vemos muchas caritas nuevas, vemos que es mucha gente que dejó de ir al hipermercado. Hoy llenar un changuito es de 300 o 400 mil pesos, no es para cualquiera”.

Por último, aseguró que tuvo reuniones con el secretario de Comercio y el subsecretario de Defensa al Consumidor “por el tema de la luz. Este es un tema que hay que crear la discusión y hay que lograr que esto se frene. Va a haber comercios que no pueden seguir trabajando”.