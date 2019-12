Cristina declaró durante más de 3 horas y sin responder preguntas: "A mí me absolvió la historia"

a vicepresidenta electa Cristina Kirchner sostuvo hoy que la denuncia en su contra por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz fue producto del "lawfare", "trasmitida a diestra y siniestra" en una acusación que "no reconoce antecedentes", al criticar al inicio de su declaración indagatoria la decisión de no televisar en vivo la audiencia tomada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2.

En ese marco, algunas de las frases más destacadas de su declaración fueron:

- "Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia",



- "Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país".

- "Este juicio está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos para saquear las arcas del Estado".

- "Fue un plan ideado por el gobierno saliente" y "forma parte del lawfare, con una vicepresidenta que está sentada en el banquillo de los acusados acusada de ser la jefa de la banda".

"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita?", le dijo a los magistrados a modo de interrogación.

- "Todo lo que hacía el juez Ercolini era anticipado por los medios".

"Todo este proceso es lawfare, se publicitan cosas que no ocurrieron para conformar una opinión pública para que los jueces no tengan más que condenar. No soy abogada penal, pero nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal".

- “El Gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso o quién no, o empresarios".

- “Estuve dos años sin fueros, por decisión propia, por voluntad propia decidí no tener fueros. Ya estaba en marcha la causa, Bonadio dixit, Hotesur. También dólar futuro. Es más, el juez Ercolini en esta causa donde me acusó como jefa de la asociación ilícita, no me dictó prisión preventiva. Bastó que sea electa senadora para que pocos días antes dicten mi prisión preventiva cuando ya contaba con fueros. Entonces dijeron que Cristina no va presa porque se amparaba en los fueros. La pidieron porque no se podía y construyeron ese planteo".

- "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py".

- “Se difundieron conversaciones privadas de una ex presidenta, yo, con un ex ministro hoy senador, el doctor Oscar Parrilli. Se difunden y hay programas de TV que anuncian cual circo, hoy gran función hoy, las conversaciones de Cristina con Oscar Parrilli sin que alguien de esta casa se le mueva un pelo, sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de Comodoro Py".

- "Nunca se filtró una letra ni un suspiro siquiera en los medios de comunicación: bastó que este Gobierno saliente y Comodoro Py se hiciera cargo para que se conociera lo que yo hablaba con Parrilli: ¿es o no es lawfare, persecución, por haber sido presidenta de la república argentina?".

- "Ni que hablar de la persecución de mis hijos. Mi hija, que fue fotografiada. Se la pasaron buscando la ruta del dinero K en Las Caimanes. El dinero de la sucesión, el del los plazos fijos que habíamos convertido en dólares no estaban en un paraíso fiscal, estaban a nombre de mi hija, una de las herederas, en un Banco Río, que es un banco nacional".

EL TRIBUNAL RECHAZÓ POR SEGUNDA VEZ EL PEDIDO DE TELEVISACIÓN

El abogado de la vicepresidenta electa, Carlos Beraldi, presentó hoy un nuevo escrito para que permitan televisar la declaración de su defendida en el juicio luego que el Tribunal rechazara el viernes último una primera solicitud, el cual nuevamente fue rechazado.

Con la indagatoria de la ex presidenta se cerró la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la vicepresidenta electa y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.

Por su parte, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la Justicia "persigue" a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, al decir que "durante años la acusaron y difamaron. Hoy los jueces no dejan que se transmita su declaración. Se nota mucho. No es justicia, es persecución".