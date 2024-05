Cristina realiza un homenaje al Padre Mugica

Cristina Kirchner protagonizará hoy un nuevo acto, con un homenaje al Padre Carlos Mugica a 50 años de su asesinato.

En tres semanas, va a cumplir con tres apariciones públicas: el 27 de abril estuvo en Quilmes (fogoneando a la intendenta Mayra Mendoza); el último martes, en el Instituto Patria (donde criticó a Javier Milei y dijo que no era feminista); y se apresta hoy a participar de un acto en homenaje al padre Carlos Mugica, invitada por “curas villeros”.

La expresidenta dará otro mensaje en medio de su enfrentamiento con el Gobierno nacional y las definiciones de la interna del peronismo. Esta vez, se espera que haya alguna señal para la interna del partido peronista. Es que el próximo martes se volverá a juntar la conducción del Partido Justicialista Nacional. En la noche del 14 de mayo, se darán cita en el histórico local de Matheu 130, en CABA, los dirigentes del PJ.

Cristina ya había dicho en el reciente acto de Quilmes que “los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados, no podemos salir más a la bartola e ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Vayan a hablar de las cosas que le interesan a la gente. No hay que discutir pelotudeces”. Pero ahora se sentará alrededor de una mesa donde tallarán dirigentes que no pregonan el peronismo kirchnerista: desde los gobernadores Gildo Insfrán y Ricardo Quintela hasta los ex uncionarios nacionales Santiago Cafiero y Juan Manuel Olmos. Además de los vicepresidentes del Consejo justicialista, Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Juan Manzur, Analía Rach Quiroga y Lucía Corpacci, quienes (en teoría) conducen el partido a partir del paso al costado del máximo cargo partidario de Alberto Ángel Fernández.

En la discusión del próximo martes aparecerá la necesidad de reordenar la interna y se especula con que el cristinismo llevará una fecha: 17 de noviembre. Ese día se podría votar una nueva conducción partidaria. La posibilidad que barajan algunos miembros del Instituto Patria es que Cristina Kirchner sea postulada a primer congresal. Así, la exvicepresidenta quedaría en carrera para una eventual conducción del PJ, al que años atrás desdeñaba. Hoy, los tiempos han cambiado y la posibilidad de coronar para el cristinismo la poltrona del peronismo es un elemento más para el poder de la fuerza peronista.

En tanto, Kicillof encabezará un acto el sábado 18 en Florencio Varela y estará el próximo martes la reunión de la cúpula del PJ donde el cristinismo apuesta a que se vote nueva conducción el 17 de noviembre.