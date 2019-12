Cristina: “Fue un plan ideado por el gobierno saliente”

La senadora Cristina Fernández sostuvo ayer que la acusación por la obra pública en Santa Cruz “fue un plan ideado por el gobierno saliente” y “forma parte del lawfare”, con una “vicepresidenta que está sentada en el banquillo de los acusados, acusada de ser la jefa de la banda”, al prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2.

La ex mandataria declaró durante poco más de tres horas ente el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa conocida como “Vialidad” en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de obra pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.

“Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo la ex presidenta sobre el cierre de su declaración tras lo cual rechazó la posibilidad de responder preguntas del tribunal y de la fiscalía.

Toda la declaración de la ex presidenta versó sobre el concepto de lawfare -guerra jurídica- que, dijo,”fue un plan ideado por el gobierno saliente” y “forma parte del lawfare” planeado con “el auxilio invalorable del aparato judicial”.

“Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la república durante dos períodos consecutivos por el voto popular”, sostuvo la ex presidenta en lo que fue su primera declaración indagatoria ante un tribunal oral.

La legisladora aseguró que la denuncia en su contra se originó en algunos medios de comunicación y que fue “trasmitida a diestra y siniestra”, en una acusación que “no reconoce antecedentes”.