Tras la reunión en la Rosada detallarán la transición

Luego de la charla que mantuvo este lunes con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, el Frente de Todos ofrecerá una conferencia de prensa para contar detalles de la transición de cara al 10 de diciembre, según precisaron ayer medios metropolitanos.

En la conferencia, que será a las 16, se presentarían los nombres de las personas encargadas de llevar adelante esa transición, indicó el diario Clarín.

Los voceros de Alberto serán Santiago Cafiero (mano derecha del presidente electo en su armado electoral), Gustavo Béliz (ex ministro K recuperado para la política activa por el candidato), Eduardo “Wado” De Pedro (hombre de confianza de Cristina Kirchner, ahora sumado al esquema albertista) y Vilma Ibarra (abogada y procuradora que fue senadora).

Acto por Alfonsín

El presidente electo Alberto Fernández homenajeó al ex mandatario Raúl Alfonsín y lo definió como un “enorme dirigente” y un jefe de Estado al que “le tocó” gobernar en “un tiempo difícil”, al encabezar un acto organizado por radicales distanciados de la conducción de la UCR, en conmemoración de un nuevo aniversario de las elecciones de 1983.

Fernández sostuvo que Alfonsín fue un “enorme dirigente y un gran presidente que le tocó un tiempo difícil”, al advertir que “muchos lo juzgaron porque el día lunes todos sabemos cómo salió el partido, pero jugar el partido es otra historia, y el tiempo que le tocó fue muy difícil”, dijo en referencia a la recuperación democrática. El mandatario electo evocó que el de la recuperación democrática fue “un tiempo donde el golpismo todavía estaba vivo, y aparecieron los carapintadas y uno no sentía muy bien en qué terminaba la aventura de los carapintadas”, en alusión a los levantamientos militares de 1987.

“Pero Alfonsín fue haciendo todo lo necesario para garantizar la estabilidad de la democracia, y recibió la ayuda de un peronismo que se renovaba y quería ser democrático”, puntualizó.

Tras alertar que en el país hay “ciclos que defenestran la política”, Fernández destacó que “fue lo mejor de la política lo que salvó a la democracia en Argentina”, al ponderar figuras como las de Alfonsín y el ex gobernador bonaerense Antonio Cafiero, referente de la renovación del peronismo.

Para Fernández, el ex presidente radical fue un “hombre inmenso que a todos los argentinos de mi generación les inculcó la importancia del respeto a las ideas del otro, y a la convivencia con el otro; no de soportar al otro, sino respetarlo”, aclaró.