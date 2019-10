Mirta Tundis relató el tenso cruce que tuvo con Cristina Kirchner tras el triunfo de Alberto Fernández

Si bien tras el resultado electoral que arrojó la victoria del Frente de Todos en las urnas, los funcionarios de la alianza festejaron junto a la multitud que se acercó al búnker kirchnerista, Mirta Tundis contó que tuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.

“Vino ella a saludarme (en el escenario). No fue cordial. Me miró muy seriamente. Me saludó como alguien que no conoce o porque tuvo que saludar”, dijo la legisladora. “No le gusta lo que yo dije en su momento. Creo que le molestó que diga que mi referente es Sergio Massa. Ella es referente de los kirchneristas y Massa del Frente Renovador“, agregó en diálogo con Radio con Vos.

Sin embargo, por otro lado, Mirta Tundis remarcó las diferentes actitudes de la senadora nacional y su hijo, Máximo Kirchner. “Me dijo ‘bienvenida, compañera’ y me dio un beso muy afectuoso. Pero vino él a saludarme”, contó la mujer.

“Yo sigo siendo del Frente Renovador, este es un acuerdo de coalición en donde están los espacios unidos para un fin común. Yo sigo siendo massista, del FR, cada uno en su espacio y mi conductor sigue siendo Massa“, dejó en claro quien, además, desestimó la posibilidad de conducir el PAMI.

En la actualidad, Alberto Fernández deberá analizar cómo definir el equipo de trabajo que saldrá a la cancha a partir del próximo 10 de diciembre, cuando se haga efectivo el cambio de Gobierno. Además, tendrá que tener en cuenta quiénes son los más idóneos para afrontar la transición con los funcionarios del macrismo. Florencio Randazzo, Cecilia Todesca y Roberto Salvarezza son algunas personas que suenan para ser parte del próximo mandato.