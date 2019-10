López pidió que guarden los millones

El ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, enfrenta una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, en la causa donde se lo investigó por los bolsos con USD 9 millones que en junio de 2016 buscó esconder en un convento de General Rodríguez. Los fondos decomisados fueron destinados a dos hospitales pediátricos, pero la sentencia no está firme.

A través de un escrito insistió con el planteo de que ese dinero no era suyo y pidió que no sea donado a los hospitales infantiles, sino que se afecte al embargo en la causa de los Cuadernos, porque “hay suficientes pruebas para determinar que ese dinero guarda relación” con las coimas investigadas y se refirió a un hombre de “extrema cercanía a la ex presidenta”, en alusión al ex secretario privado Fabián Gutiérrez. La condena por este caso fue dictada en junio pasado.