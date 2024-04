Baccello visitó la DIPAC por la obra de cloacas de Martínez de Hoz y el conducto de la Avenida 9 de Julio

Durante los últimos días, el referente del Frente Renovador de Lincoln, Bernardo Baccello, junto a la concejala Jorgelina Carmisciano, se dirigió a la ciudad de La Plata para interiorizarse de algunas obras provinciales muy importantes para el Distrito, que actualmente se encuentran detenidas.

En ese marco, y gracias al acompañamiento y las gestiones del diputado Alexis Guerrera, visitaron el Ministerio de Infraestructura, donde se dirigieron a la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DIPAC). Allí fueron recibidos por la directora, Graciela Ambrosolio, quien brindó detalles del estado de las diferentes obras.

Al respecto, Baccello indicó: “Una de las buenas noticias que pudimos traer es que la obra del colector cloacal de la avenida 9 de Julio, que estaba paralizada, tiene fecha de reanudación del pasado 22 de marzo. Si bien le indicamos que en Lincoln no se estaba trabajando, la funcionaria explicó que la empresa tal vez esté realizando preparativos y comprando insumos para la inminente reanudación”.

“Con posterioridad a la obra del colector cloacal, sería necesaria una obra en la planta depuradora, hay que hacer una ampliación y unas mejoras. Hoy, la provincia no está en condiciones de licitar nuevas obras, pero sí se puede hacer la visita para avanzar en el proyecto técnico de los trabajos que serán necesarios en este lugar”, añadió.

Por su parte, Baccello, Carmisciano y Guerrera, dialogaron con Ambrosolio sobre el tendido de cloacas en Martínez de Hoz, una obra muy esperada y cuya detención provocó mucha preocupación en los vecinos de la localidad.

Sobre este punto, Bernardo dijo: “La situación del tendido de cloacas en Martínez de Hoz es un poco más compleja. Como no escapa a la realidad de la provincia de Buenos Aires, la obra se paralizó. Consta de todo el tendido de la red en la localidad y la construcción de la planta depuradora. Está en un 95% la obra realizada”.

No obstante, continuó: “Pero sucedió que la empresa presentó una solicitud de ampliación de obra, debido a que un caño que sale desde la subestación de bombeo, que impulsa los deshechos hasta la planta, debía cruzar por un predio privado. Los dueños de ese predio no autorizaron el paso, el Municipio se había comprometido a conseguir ese permiso, pero no se logró, y entonces fue necesario hacer todo el trayecto por la línea pública, lo que significan muchos más metros de trabajo y materiales. Ese pedido de ampliación demoró la continuidad porque lleva un proceso administrativo”.

“De todos modos, nos dijeron que, para fines de junio o julio, se podrá destrabar ese trámite, y ahí la empresa estaría en condiciones de cobrar ese adicional y reanudar la tarea. Se calcula que una vez que el trabajo recomience, la obra debería culminarse en aproximadamente un mes”, finalizó Baccello.